Вчені придумали серію простих тестів IQ для собак: як перевірити інтелект улюбленця (фото)

Онлайн-сервіс Omni Calculator розробив серію з семи домашніх тестів, які дозволяють господарям самостійно перевірити інтелект своїх собак. Журналістка вирішила перевірити ефективність цих тестів на своїх улюбленцях.

В основу челенджу лягли методи відомого психолога та дослідника собачого інтелекту Стенлі Корена — автора книги "Інтелект собак". За його словами, сім завдань є варіаціями дванадцяти тестів із ранніх видань його праці, а головна відмінність полягає лише у системі підрахунку балів, пише журналістка Ліз О'Коннел у колонці для Newsweek.

Тести оцінюють наступні ключові когнітивні навички, а кожне завдання оцінюється в балах залежно від швидкості та якості виконання. За підсумками пес отримує загальну категорію — від "собачого генія" до середнього, але цілком здібного результату.

Авторка допису перевіряє свого собаку Начо на короткотривалу пам'ять Фото: newsweek

Авторка матеріалу протестувала власного дворічного метиса хаскі та австралійської вівчарки на ім'я Начо. Пес впорався з більшістю завдань — зокрема бездоганно пройшов тести на просторове мислення та слухові навички, отримавши по п'ять балів.

Начо мав "скласти" такі тести:

з'ясувати, як звільнитися з-під рушника, яким накрили його голову (розв'язання проблем);

знайти ласощі під рушником, поспостерігавши, як їх ховають ("Незмінність об'єкта");

знайти смаколики під однією з трьох чашок після того, як їх заховали перед ним (короткочасна пам'ять);

обійти перешкоду, щоб дістатися до видимих ​​ласощів (просторова орієнтація);

дістати смаколики з-під меблів, куди могла дістатися лише його лапа (тест на міркування);

впізнати своє ім'я серед випадкових слів (слухові навички);

засоціювати знайомі звуки, такі, як дзвін ключів, з виходом із дому (тест на пам'ять).

Загалом Начо набрав достатньо, щоб отримати звання "відмінника" — "дуже кмітливий і легко піддається дресируванню". Найвищі 10 з 10 він отримав за єдиним критерієм — "бути гарним другом".

Начо під час тестувань за відомою серією перевірок iq Фото: newsweek

Ветеринарний радник сервісу Rover.com Ребекка Ґрінстайн застерігає, що до результатів не варто ставитись надто серйозно. Фахівчиня каже, що різні породи мають різні сильні сторони, мотивацію та форми інтелекту.

"Вік, рівень дресирування та середовище також суттєво впливають на показники — літня собака може виглядати повільнішою, але це не означає, що вона менш розумна", — вказує ветеринарка.

Попри застереження, пані Ґрінстайн визнає, що подібні вправи корисні. Вони працюють як відповідна форма когнітивного збагачення, а також зміцнюють зв'язок між твариною та господарем.

