Убежище Бонда: в Британии продают дом, где можно пережить Третью мировую войну

Особняк с секретными комнатами и бункером выставили на продажу за 6 миллионов фунтов стерлингов. Он находится в отдалении от населенных пунктов.

Этот объект площадью 12 000 квадратных футов изобилует современными удобствами в стиле Джеймса Бонда, включая барокамеру для тренировок на высоте, скрытую гидромассажную ванну и потайной лифт на парковку. Это позволяет владельцу загнать свой автомобиль на парковочное место и незаметно переместиться в просторное подземное убежище, пишет Daily Star.

Декор в гараже Фото: Соцсети

В огромном гараже размещалась обширная коллекция автомобилей Porsche и винтажных Volkswagen Golf, принадлежащая нынешнему владельцу. В качестве забавного дополнения продавец даже разрезал синий Volkswagen пополам и превратил его в витрину, где выставлены бизнес- и спортивные награды владельца.

Відео дня

Дом Goodacres, расположенный с видом на озеро Carsington Water в районе Peak District, отличается полной уединенностью, поскольку ближайший дом находится более чем в паре километров от него.

Футуристический дом напичкан современными технологиями, но при этом органично вписан в ландшафт.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Агентство недвижимости Fisher German заявляет: "Общая концепция дизайна заключалась в создании необычного дома, в котором основное внимание уделялось пространству, свету и движению, где простота сочетается с архитектурной изобретательностью и практически непревзойденными характеристиками, в основе которых лежит система домашней автоматизации с редким техническим совершенством".

В доме пять спален и семь ванных комнат, расположенных на двух этажах.

В отеле также есть первоклассный тренажерный зал, спа-центр с сауной и ледяной ванной, а также несколько зон отдыха на открытом воздухе. Тема Джеймса Бонда продолжается и на улице: под выдвижной подогреваемой террасой спрятана гидромассажная ванна и ледяная ванна.

Дверь в бункер Фото: Соцсети

А если владельцу потребуется убежище – к его услугам бункер, где есть бар и кинозал. И целый IT-центр с системой видеонаблюдения, чтобы никто не подобрался незамеченным.

Напомним, ранее стало известно, что пять миллиардеров общались с экспертом, чтобы выяснить, как им выжить в Апокалипсис и заставить свою охрану подчиняться, когда весь мир погрузится в хаос.

Также мы писали, что Владимир Путин не выходит из бункера и опасается покушения.