Притулок Бонда: у Британії продають будинок, де можна пережити Третю світову війну

Особняк із секретними кімнатами і бункером виставили на продаж за 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Він розташований на віддалі від населених пунктів.

Цей об'єкт площею 12 000 квадратних футів рясніє сучасними зручностями в стилі Джеймса Бонда, включно з барокамерою для тренувань на висоті, прихованою гідромасажною ванною і потаємним ліфтом на паркування. Це дає змогу власнику загнати свій автомобіль на паркувальне місце і непомітно переміститися в просторий підземний притулок, пише Daily Star.

Декор у гаражі

У величезному гаражі розміщувалася велика колекція автомобілів Porsche і вінтажних Volkswagen Golf, що належить нинішньому власнику. Як кумедне доповнення продавець навіть розрізав синій Volkswagen навпіл і перетворив його на вітрину, де виставлені бізнес- і спортивні нагороди власника.

Будинок Goodacres, розташований з видом на озеро Carsington Water в районі Peak District, вирізняється цілковитою відокремленістю, оскільки найближчий будинок розміщений за понад кілька кілометрів від нього.

Футуристичний будинок напханий сучасними технологіями, але при цьому органічно вписаний у ландшафт.

Агентство нерухомості Fisher German заявляє: "Загальна концепція дизайну полягала у створенні незвичайного будинку, в якому основна увага приділялася простору, світлу і руху, де простота поєднується з архітектурною винахідливістю і практично неперевершеними характеристиками, в основі яких лежить система домашньої автоматизації з рідкісною технічною досконалістю".

У будинку п'ять спалень і сім ванних кімнат, розташованих на двох поверхах.

У готелі також є першокласний тренажерний зал, спа-центр із сауною і крижаною ванною, а також кілька зон відпочинку на відкритому повітрі. Тема Джеймса Бонда триває і на вулиці: під висувною терасою, що підігрівається, захована гідромасажна ванна і крижана ванна.

Двері в бункер

А якщо власнику знадобиться притулок — до його послуг бункер, де є бар і кінозал. І цілий IT-центр із системою відеоспостереження, щоб ніхто не підібрався непоміченим.

