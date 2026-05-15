Дикое животное подошло прямо к дому: маленький ребенок вплотную встретился с рысью (видео)

В Калифорнии женщина сняла на видео момент, когда ее маленький ребенок оказался лицом к лицу с рысью возле дома. Животное и малыш смотрели друг на друга через стеклянную дверь.

Об этом сообщило агентство United Press International.

Видео опубликовала Кейли Бранденбергер, которая живет в районе Аппер-Вотерман-Каньон в городе Сент-Бернандино.

На кадрах видно, как ребенок стоит возле раздвижной стеклянной двери и наблюдает за рысью, подошедшей к дому. Малыш выглядел заинтересованным животным, а рысь в ответ смотрела на ребенка и махала хвостом.

Рыси похожи на домашних кошек, но могут быть примерно вдвое крупнее их. Известно, что эти хищники способны охотиться даже на небольших оленей, хотя обычно избегают контактов с людьми.

Они обычно избегают людей и ведут преимущественно ночной образ жизни. Эти дикие коты могут прыгать на несколько метров и развивать высокую скорость во время охоты.

Відео дня

Недавно женщина взяла из приюта маленького белого щенка по имени Сейдж, но со временем пес вырос очень необычным. Больше всего пользователей TikTok удивили его огромные уши, которые с годами стали почти вдвое больше роста собаки.

Во время Австралийской недели моды в Сиднее случайный мужчина, который пошел купаться на пляж, неожиданно попал прямо на подиум модного показа. Видео с его спокойной реакцией и прогулкой среди моделей собрало более 15 миллионов просмотров в TikTok.