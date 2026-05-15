Дика тварина підійшла просто до будинку: маленька дитина впритул зустрілася з риссю (відео)

У Каліфорнії жінка зняла на відео момент, коли її маленька дитина опинилася віч-на-віч із риссю біля будинку. Тварина та малюк дивилися одне на одного через скляні двері.

Про це повідомило агентство United Press International.

Відео опублікувала Кейлі Бранденбергер, яка живе в районі Аппер-Вотерман-Каньйон у місті Сент-Бернандіно.

На кадрах видно, як дитина стоїть біля розсувних скляних дверей і спостерігає за риссю, що підійшла до будинку. Малюк виглядав зацікавленим твариною, а рись у відповідь дивилася на дитину та махала хвостом.

Рисі схожі на домашніх котів, але можуть бути приблизно вдвічі більшими за них. Відомо, що ці хижаки здатні полювати навіть на невеликих оленів, хоча зазвичай уникають контактів із людьми.

Вони зазвичай уникають людей і ведуть переважно нічний спосіб життя. Ці дикі коти можуть стрибати на кілька метрів і розвивати високу швидкість під час полювання.

