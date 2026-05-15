Таинственная Башня Дьявола после фильма Спилберга об НЛО стала туристическим магнитом

Devils Tower, или Башня Дьявола, расположена в штате Вайоминг и считается одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей США, сообщают CNN. Монолит стал всемирно известным после выхода в 1977 году фильма Стивена Спилберга "Close Encounters of the Third Kind" ("Близкие контакты третьей степени"), где именно это место стало центральной локацией для финальной сцены встречи людей с пришельцами.

После премьеры фильма туристический поток к Башне Дьявола резко возрос. Если до выхода ленты монумент посещали примерно 153 тысячи человек в год, то после популярности картины количество туристов увеличилось более чем на 76% и превысило 270 тысяч человек.

Сам фильм Стивена Спилберга считается одной из самых известных научно-фантастических лент ХХ века. В центре сюжета — электрик из Индианы, который после контакта с НЛО становится одержимым загадочной горой, что в итоге приводит его к Башне Дьявола. Несмотря на десятилетия после премьеры фильма, Devils Tower продолжает ассоциироваться у туристов именно с темой НЛО и инопланетян.

Сегодня Devils Tower остается популярным туристическим направлением. Ежегодно сюда приезжают тысячи путешественников, фотографов и скалолазов. Примерно 5 тысяч человек ежегодно занимаются здесь альпинизмом. Геологи считают, что Башня Дьявола образовалась более 50 миллионов лет назад в результате охлаждения магмы.

Монолит состоит из редкой породы — фонолитового порфира — и считается крупнейшим в мире примером так называемой столбчатой отдельности, когда камень формирует вертикальные многогранные колонны. Монумент возвышается над рекой Белл-Фурш и хорошо заметен на десятки километров вокруг.

Башня Дьявола и легенды индейцев

Из-за необычной формы скалы и ее изолированного расположения Devils Tower давно стал объектом легенд и мистических историй. Для многих коренных народов США это место считается священным. Башня вдохновила многочисленные истории, передаваемые через культуру американских индейцев. Многие племена имеют собственные устные истории, связанные с этим удивительным монолитом, и в некоторых из них оригинальное название башни переводится как "Медвежье типи" или "Медвежья хижина". В одной легенде, связанной с Вороной, канавки на башне были сделаны медведем, который царапал образование, пытаясь добраться до двух маленьких девочек.

Название "Башня Дьявола" могло быть результатом неудачного перевода, который путает индейские слова "медведь" и "плохой бог", или же исследователь полковник Ричард Ирвинг Додж мог намеренно изменить название важного места коренных народов, отмечает Служба национальных парков. В последние годы распространялись петиции об изменении названия на "Медвежья Ложа".

CNN также обращает внимание на новую волну интереса к Devils Tower из-за слухов вокруг фильма Disclosure Day, который должен выйти в прокат 12 июня. В сети предполагают, что лента может быть связана с "Близкими контактами третьей степени" или даже стать своеобразным продолжением истории о контакте с пришельцами.

