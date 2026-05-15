Таємнича Вежа Диявола після фільму Спілберга про НЛО стала туристичним магнітом

Національний монумент Вежа Диявола у штаті Вайомінг, який став ключовою локацією у фільмі Стівена Спілберга “Близькі контакти третього ступеня”, після виходу стрічки пережив різке зростання популярності серед туристів. Величезний кам’яний моноліт сьогодні приваблює шанувальників фільмів про НЛО.

Devils Tower, або Вежа Диявола, розташована у штаті Вайомінг і вважається однією з найбільш упізнаваних природних пам’яток США, повідомляють CNN. Моноліт став всесвітньо відомим після виходу у 1977 році фільму Стівена Спілберга “Close Encounters of the Third Kind” (“Близькі контакти третього ступеня”), де саме це місце стало центральною локацією для фінальної сцени зустрічі людей з прибульцями.

Після прем’єри фільму туристичний потік до Вежі Диявола різко зріс. Якщо до виходу стрічки монумент відвідували приблизно 153 тисячі людей на рік, то після популярності картини кількість туристів збільшилася більш ніж на 76% і перевищила 270 тисяч осіб.

Сам фільм Стівена Спілберга вважається однією з найвідоміших науково-фантастичних стрічок ХХ століття. У центрі сюжету – електрик із Індіани, який після контакту з НЛО стає одержимим загадковою горою, що зрештою приводить його до Вежі Диявола. Попри десятиліття після прем’єри фільму, Devils Tower продовжує асоціюватися у туристів саме з темою НЛО та інопланетян.

Сьогодні Devils Tower залишається популярним туристичним напрямком. Щороку сюди приїжджають тисячі мандрівників, фотографів та скелелазів. Приблизно 5 тисяч людей щороку займаються тут альпінізмом. Геологи вважають, що Вежа Диявола утворилася понад 50 мільйонів років тому внаслідок охолодження магми.

Моноліт складається з рідкісної породи – фонолітового порфіру – і вважається найбільшим у світі прикладом так званої стовпчастої окремості, коли камінь формує вертикальні багатогранні колони. Монумент височіє над річкою Белл-Фурш і добре помітний на десятки кілометрів навколо.

Вежа Диявола та легенди індіанців

Через незвичну форму скелі та її ізольоване розташування Devils Tower давно став об’єктом легенд і містичних історій. Для багатьох корінних народів США це місце вважається священним. Вежа надихнула на численні історії, що передаються через культуру американських індіанців. Багато племен мають власні усні історії, пов'язані з цим дивовижним монолітом, і в деяких з них оригінальна назва вежі перекладається як "Ведмеже тіпі" або "Ведмежа хатина". В одній легенді, пов'язаній з Вороною, канавки на вежі були зроблені ведмедем, який дряпав утворення, намагаючись дістатися до двох маленьких дівчаток.

Назва "Вежа Диявола" могла бути результатом невдалого перекладу, який плутає індіанські слова "ведмідь" та "поганий бог", або ж дослідник полковник Річард Ірвінг Додж міг навмисно змінити назву важливого місця корінних народів, зазначає Служба національних парків. В останні роки поширювалися петиції про зміну назви на "Ведмежа Ложа".

CNN також звертає увагу на нову хвилю інтересу до Devils Tower через чутки навколо фільму Disclosure Day, який має вийти у прокат 12 червня. У мережі припускають, що стрічка може бути пов’язана із “Близькими контактами третього ступеня” або навіть стати своєрідним продовженням історії про контакт із прибульцями.

