"Спят на коврике": супруги обнаружили на крыльце собственного дома неожиданных гостей (фото)

Жительница пригорода Вашинтгона (округ Колумбия, США) заметила на крыльце дома жителя леса, который мирно спал на коврике. Впоследствии стало ясно, что это было только начало, ведь вскоре пришла целая семья.

Женщина говорит, что они с мужем каждый раз теперь видят во дворе лису и лисят, которые теперь стали постоянными гостями. Об этом американка рассказала на паблике в Reddit.

Сообщение жительницы США стало вирусным — набрало за девять часов более 65 тыс. реакций и сотни комментариев. Мать двоих детей рассказывает, что сначала на их крыльце спала лиса, которая удобно устроилась на входном коврике, а потом — лисиц стало больше.

"Под крыльцом дома поселилась лиса, а ее малыши спят прямо у дверей", — написала женщина.

Лисинча спит на крыльце дома одной семьи в США Фото: Reddit

Далее в комментариях она рассказала больше подробностей этой истории. Оказалось, рыжие лесные жители вырыли яму под крыльцом, а после того как уйдут, нам "придется решать эту проблему".

Відео дня

"Кирпич на передней части дома — это на самом деле лишь декоративный фасад. Он не является несущей конструкцией, выполняет лишь косметическую функцию. Лисы живут под бетонной плитой нашего крыльца. А коврик лежит прямо перед входной дверью. Вот еще одно фото одного из малышей на нем — на этот раз снятое через боковое стекло возле двери, а не через центральное окно", — пишет американка.

Лисинча спит на крыльце одной пары в США Фото: Reddit

Женщина добавляет, что вся ее семья осторожна и старается не контактировать с ними, ведь боятся их спугнуть. Ее семья, как признается автор сообщения хочет, чтобы у лисиц осталась нормальное и здоровое недоверие к людям, чтобы впоследствии "они не пострадали, встретив кого-то опасного"

"Мои дочери ужасно хотят подружиться с ними. Если честно, я тоже. Очень трудно сдерживаться", — признается женщина.

Реакция пользователей

В комментариях к популярному сообщению, пользователи были в восторге от увиденного на фотографиях. Больше всего одобрения имели такие реплики:

"Как мило!";

"Конечно, правильно делаете — лучше приучить лисиц быть внимательными, чтобы она слишком не потерять внимательность!";

"Лисы вообще — пугливые существа. Поэтому даже резкий шум или звук — и они могут убежать. Поэтому на руки и гладить их не советую, потому что это еще и вопрос паразитов, инфекций";

"Радует то, что вы ждете, пока они уйдут сами. А вот то, что нарыли дырок на крыльце, то будет хлопот";

"Явно вышли из леса за едой или мигрируют куда-то. В Вашингтоне сейчас их увидеть — это уже редкость".

Ранее Фокус сообщал о редкой тибетской лисице. Фотограф Питер Ян провел некоторое время в экспедиции в Тибете, где заметил одного необычного обитателя здешних местностей.

Впоследствии стало известно о хитрости лисы в поединке против сокола. Благодаря упругости и гибкости, четырехлапой удалось обмануть хищника и избежать нежелательных последствий.