"Сплять на килимку": подружжя виявило на ґанку власного дому неочікуваних гостей (фото)

Мешканка передмістя Вашинтгона (округ Колумбія, США) помітила на ґанку дому мешканця лісу, який мирно спав на килимку. Згодом стало ясно, що це був лише початок, адже незабаром прийшла ціла сім'я.

Жінка каже, що вони з чоловіком щоразу тепер бачать на подвір'ї лисицю та лисенят, які тепер стали постійними гостями. Про це американка розповіла на пабліку в Reddit.

Повідомлення мешканки США стало вірусним — набрало за дев'ять годин понад 65 тис. реакцій та сотні коментарів. Мати двох дітей розповідає, що спочатку на їх ґанку спала лисиця, яка зручно вмостилася на вхідному килимку, а потім — лисиць стало більше.

"Під ґанком будинку оселилась лисиця, а її малюки сплять просто біля дверей", — написала жінка.

Лисинча спить на ґанку дому однієї сім'ї в США Фото: Reddit

Далі у коментарях вона розповіла більше подробиць цієї історії. Виявилося, руді лісові мешканці вирили яму під ґанком, а після того як підуть, нам "доведеться вирішувати цю проблему".

"Цегла на передній частині будинку — це насправді лише декоративний фасад. Вона не є несучою конструкцією, виконує лише косметичну функцію. Лисиці живуть під бетонною плитою нашого ґанку. А килимок лежить просто перед вхідними дверима. Ось ще одне фото одного з малюків на ньому — цього разу зняте через бічне скло біля дверей, а не через центральне вікно", — пише американка.

Лисинча спить на ґанку однієї пари в США Фото: Reddit

Жінка додає, що вся її родина обережна та старається не контактувати з ними, адже бояться їх сполохати. Її родина, як зізнається авторка допису хоче, щоб у лисиць залишилася нормальна й здорова недовіра до людей, аби згодом "вони не постраждали, зустрівши когось небезпечного"

"Мої доньки страшенно хочуть подружитися з ними. Якщо чесно, я теж. Дуже важко стримуватися", — зізнається жінка.

Реакція користувачів

У коментарях до популярного допису, юзери були в захваті побаченого на світлинах. Найбільше схвалення мали такі репліки:

"Яка милота!";

"Звісно, правильно робите — краще привчити лисиць бути уважними, аби вона надто не втратити уважність!";

"Лисиці загалом — полохливі істоти. Тому навіть зарізкий шум чи звук — і вони можуть втекти. Тому на руки та гладити їх не раджу, бо це ще й питання паразитів, інфекцій";

"Тішить те, що ви чекаєте, поки вони підуть самі. А от те, що нарили дірок на ґанку, то буде клопоту";

"Явно вийшли з лісу за їжею чи мігрують кудись. У Вашингтоні нині їх побачити — це вже рідкість".

