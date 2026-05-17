Кот впервые оказался на автомойке: реакция животного стала вирусным мемом (видео)

Американка Брианна из Калифиорнии (США) отправилась на автомойку в компании с любимым котом Кози. Животное впервые оказалось в заведении и явно было шокировано действом, что стало обсуждаемым в сети.

Владелица кота рассказывает, что старалась успокоить Кози от чрезмерного страха, однако кот просто оцепенел от увиденного. Ролик с поведением котика в машине во время мойки разместил развлекательный портал ViralHog.

Ролик в соцсетях стал вирусным — за два месяца набрал более 4,3 млн просмотров, десятки тысяч лайков и комментариев. На кадрах видно, как Брианна заезжает на машине на одну из автомоек в Калифорнии, а ее кот Кози сидит рядом на переднем сиденье.

"На обратном пути из поездки по пустыне наша машина была покрыта пылью, поэтому мы сделали быструю остановку на автомойке. С нами был наш кот Кози — опытный путешественник, который без проблем переносит долгие поездки, новые места и общий хаос. Но это была его первая автомойка", — вспоминает Брианна.

Она говорит, что записывала реакцию кота на камеру, когда тот пугался от резких вспышек света и струй воды. Благодаря широкой линзе камеры, изображение котика преувеличило его черты, сделав мордочку пушистого "еще более выразительным и невольно забавным"

"Когда машины запустились и мыло покрыло окна, его взгляд говорил не о любопытстве, а скорее о мгновенном раскаянии! Теперь Кози — это известный кошачий мем", — подытожила женщина.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику сети, пользователи поддержали котика во время первой автомойки. Больше всего поддержки имели следующие реплики:

"Он больше не поедет на автомойку с вами", — написал официальный аккаунт компании Skoda;

"Кто-то таки находится в стрессе";

"Он подумал, что его с вами похищают инопланетяне";

"Теперь у него будет очень крутой трип";

"Я тоже как-то поехала на автомойку с котом. Он так перепугался до смерти, что теперь никогда не беру с собой. Для животного — это невероятный стресс".

