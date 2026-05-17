Кіт уперше опинився на автомийці: реакція тварини стала вірусним мемом (відео)

Американка Бріанна з Каліфіорнії (США) відправилася на автомийку в компанії з улюбленим котом Козі. Тварина вперше опинилася у закладі та явно була шокована дійством, що стало обговорюваним у мережі.

Власниця кота розповідає, що старалася заспокоїти Козі від надмірного страху, однак кіт просто заціпенів від побаченого. Ролик з поведінкою котика в машині під час мийки розмістив розважальний портал ViralHog.

Ролик у соцмережах став вірусним — за два місяці набрав понад 4,3 млн переглядів, десятки тисяч вподобайок і коментарів. На кадрах видно, як Бріанна заїжджає машиною на одну з автомийок у Каліфорнії, а її кіт Козі сидить поруч на передньому сидінні.

"На зворотному шляху з поїздки пустелею наша машина була вкрита пилом, тому ми зробили швидку зупинку на автомийці. З нами був наш кіт Козі — досвідчений мандрівник, який без проблем переносить довгі поїздки, нові місця та загальний хаос. Але це була його перша автомийка", — згадує Бріанна.

Вона каже, що записувала реакцію кота на камеру, коли той лякався від різких спалахів світла та струменів води. Завдяки широкій лінзі камери, зображення котика перебільшило його риси, зробивши мордочку пухнастого "ще виразнішим і мимоволі кумедним"

"Коли машини запустились і мило вкрило вікна, його погляд говорив не про цікавість, а радше про миттєве каяття! Тепер Козі — це відомий котячий мем", — підсумувала жінка.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика мережі, юзери підтримали котика під час першої автомийки. Найбільше підтримки мали наступні репліки:

"Він більше не поїде на автомийку з вами", — написав офіційний акаунт компанії Skoda;

"Хтось таки перебуває у стресі";

"Він подумав, що його з вами викрадають іншопланетяни";

"Тепер у нього буде дуже крутий тріп";

"Я теж якось поїхала на автомийку з котом. Він так перелякався до смерті, що тепер ніколи не беру з собою. Для тварини — це неймовірний стрес".

