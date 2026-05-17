"Что это вообще значит": дорожный знак сбил с толку тысячи людей (фото)

Один молодой водитель в Великобритании сдавал экзамен на правила дорожного движения. Однако мужчина растерялся, а затем показал фотографию со знаком в сети, что вызвало серьезную дискуссию между пользователями.

Британец говорит, что растерялся, увидев знак, которого раньше никогда не встречал. Об этом он написал в своем посте в Reddit, который впоследствии удалил из паблика.

"Привет всем, недавно я наткнулся на этот дорожный знак (нижний) и не понимаю, что он означает. Я попытался погуглить, но ничего особенного не нашел — возможно, искал не то", — написал мужчина.

Пользователь поделился фотографией знака — желтый квадрат с черной обводкой, с черной стрелкой вверх рядом с черным квадратом. Однако на данный момент на паблике пост автора был удален.

"Я знаю, что такое знак национального ограничения скорости, но может ли кто-то объяснить, что означает нижний знак? Спасибо", — поинтересовался мнением пользователей реддитор.

Відео дня

Знак на дороге Британии: вероятные версии

Что касается дорожного знака, то судя по описанию, речь идет о британском знаке временного маршрута объезда. Они действительно бывают с разными формами — квадрат, круг, треугольник, ромб и тому подобное.

Обычно, большинство водителей их просто никогда не замечали, потому что сталкиваются с ними редко. Как отмечают в британской автошколе Sure Pass Driving School,

Типы знаков временного маршрута объезда в Британии Фото: gov.uk

В соответствии с правилами дорожного движения в Британии, значок аварийного маршрута объезда имеет черный символ на желтом фоне. Он также имеет целый ряд вариантов — от квадрата до ромба.

"Сам символ может быть одним из восьми вариантов: квадрат, круг, треугольник или ромб — каждая из этих форм может быть либо полностью закрашенной черным, либо только с контуром. Эти знаки не являются постоянными — их устанавливают только тогда, когда из-за перекрытия дороги нужен объезд", — говорится в аннотациях ПДД Великобритании.

Реакция соцсетей

Пользователи быстро объяснили ученику-водителю, что это мог быть за знак. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Это знак маршрута объезда для чего-то. Квадрат помогает отличить его от других действующих объездов";

"Разные формы — разные маршруты объезда. Возле моего дома есть аж 4 разные формы. У меня в голове этот знак ассоциируется со знаком PlayStation, лол. Просто следи за своей формой";

"Вы можете встретить ту же форму, но не закрашенную — это обратный маршрут объезда. То есть фактически существует 8 знаков: квадрат закрашен или пустой, круг закрашен или пустой, треугольник закрашен или пустой и, наконец, ромб закрашен или пустой. На кольцевых развязках будьте внимательны — там можно увидеть одинаковую форму, но закрашенную или незакрашенную для обратного маршрута, и если поедете не туда — окажетесь там, откуда начали";

"Британские знаки — это всегда отдельная история на дорогах. Поэтому следует внимательнее смотреть за этими фигурами, чтобы ехать без проблем".

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился "новый" дорожный знак. Патрульная полиция сообщает, что эта информацией является фейковой и не соответствует действительности.

Впоследствии стало известно о непонятном лимите скорости на дороге. Один округ в Висконсине (США) установил неожиданное ограничение скорости, а по замыслу властей, это заставит водителей быть внимательнее.