"Що це взагалі означає": дорожній знак збив з пантелику тисячі людей (фото)

Один молодий водій у Великій Британії складав іспит на правила дорожнього руху. Однак чоловік розгубився, а потім показав світлину зі знаком у мережі, що викликало серйозну дискусію між користувачами.

Британець каже, що розгубився, побачивши знак, якого раніше ніколи не зустрічав. Про це він написав у своєму дописі в Reddit, який згодом видалив з пабліка.

"Привіт усім, нещодавно я натрапив на цей дорожній знак (нижній) і не розумію, що він означає. Я спробував погуглити, але нічого особливого не знайшов — можливо, шукав не те", — написав чоловік.

Користувач поділився фотографією знака — жовтий квадрат із чорною обводкою, із чорною стрілкою вгору поруч із чорним квадратом. Однак на разі на пабліку пост автора був видалений.

"Я знаю, що таке знак національного обмеження швидкості, але чи може хтось пояснити, що означає нижній знак? Дякую", — поцікавився думкою користувачів реддітор.

Знак на дорозі Британії: ймовірні версії

Щодо дорожнього знаку, то судячи з опису, мова йде про британський знак тимчасового маршруту об'їзду. Вони справді бувають із різними формами — квадрат, коло, трикутник, ромб тощо.

Зазвичай, більшість водіїв їх просто ніколи не помічали, бо натрапляють на них рідко. Як відзначають у британській автошколі Sure Pass Driving School,

Типи знаків тимчасового маршруту об'їзду в Британії Фото: gov.uk

Відповідно до правил дорожнього руху в Британії, pнак аварійного маршруту об'їзду має чорний символ на жовтому фоні. Він також має цілу низку варіантів — від квадрата до ромба.

"Сам символ може бути одним із восьми варіантів: квадрат, коло, трикутник або ромб — кожна з цих форм може бути або повністю зафарбованою чорним, або лише з контуром. Ці знаки не є постійними — їх встановлюють лише тоді, коли через перекриття дороги потрібен об'їзд", — йдеться в анотаціях ПДР Великої Британії.

Реакція соцмереж

Користувачі швидко пояснили учню-водію, що це міг бути за знак. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Це знак маршруту об'їзду для чогось. Квадрат допомагає відрізнити його від інших діючих об'їздів";

"Різні форми — різні маршрути об'їзду. Біля мого будинку є аж 4 різні форми. У мене в голові цей знак асоціюється зі знаком PlayStation, лол. Просто слідкуй за своєю формою";

"Ви можете зустріти ту саму форму, але не зафарбовану — це зворотній маршрут об'їзду. Тобто фактично існує 8 знаків: квадрат зафарбований або порожній, коло зафарбоване або порожнє, трикутник зафарбований або порожній і, нарешті, ромб зафарбований або порожній. На кільцевих розв'язках будьте уважні — там можна побачити однакову форму, але зафарбовану або незафарбовану для зворотнього маршруту, і якщо поїдете не туди — опинитеся там, звідки почали";

"Британські знаки — це завжди окрема історія на дорогах. Тому слід уважніше дивитися за цими фігурами, аби їхати без проблем".

