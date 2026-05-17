Кричать в ответ — не вариант: 6 шагов, которые реально работают против шумных соседей (фото)

Если соседи регулярно нарушают тишину, то следует знать — закон на вашей стороне. Тренд "шумных соседей" известен в Великобритании, на что правительство определило алгоритм из шести четких шагов, которые помогут решить проблему.

Британское правительство отмечает, что лучшим способом является "избежать конфликта" и действовать по законодательным нормам. Об этом сообщает The Mirror.

Прежде всего, соседи могут просто не осознавать, что мешают другим. Поэтому следует действовать следующим образом:

Шаг 1. Попробуйте решить вопрос напрямую: поговорите с соседом или напишите ему четкое письмо. Человек может просто не осознавать, что мешает. Если проблема касается нескольких соседей, то привлеките их: коллективная жалоба действует эффективнее;

Шаг 2. Если сосед является арендатором, тогда обратитесь к его арендодателю: частному или коммунальному владельцу или ОСМД;

Шаг 3. Если разговор не помог, то воспользуйтесь услугами медиатора (риелтор, адвокаты, другие соседи). Это — быстрее и дешевле, чем суд;

Шаг 4. Если шум является "уставным нарушением" (например, громкая музыка, лай собак, дым, мусор, вредящий здоровью), то следует подать жалобу к владельцу имущества (владелец, ОСМД, городской совет). Соответствующие владельцы имеют и обязаны рассмотреть жалобу;

Шаг 5. Звоните в полицию только тогда, если сосед ведет себя агрессивно, угрожает или преследует вас.

Судебный иск, который является шестым и последним шагом остается последним и самым дорогим вариантом. К нему следует прибегать к нему стоит только тогда, когда все остальные шаги исчерпаны, говорится в материале.

"Независимо от того, на каком этапе вы находитесь, эксперты советуют вести подробные записи каждого инцидента: дата, время, продолжительность и описание того, что произошло. Эти заметки могут стать решающим доказательством — как во время переговоров, так и в суде", — сообщают журналисты со ссылкой на рекомендации британского правительства.

