Кричати у відповідь — не варіант: 6 кроків, які реально працюють проти гучних сусідів (фото)

Якщо сусіди регулярно порушують тишу, то слід знати — закон на вашому боці. Тренд "шумних сусідів" відомий у Великій Британії, на що уряд визначив алгоритм із шести чітких кроків, які допоможуть розв'язати проблему.

Британський уряд відзначає, що найкращим способом є "уникнути конфлікту" та діяти за законодавчими нормами. Про це повідомляє The Mirror.

Перш за все, сусіди можуть просто не усвідомлювати, що заважають іншим. Тому слід діяти наступним чином:

Крок 1. Спробуйте вирішити питання напряму: поговоріть із сусідом або напишіть йому чіткого листа. Людина може просто не усвідомлювати, що заважає. Якщо проблема стосується кількох сусідів, то залучіть їх: колективна скарга діє ефективніше;

Крок 2. Якщо сусід є орендарем, тоді зверніться до його орендодавця: приватного чи комунального власника або ОСББ;

Крок 3. Якщо розмова не допомогла, то скористайтеся послугами медіатора (рієлтор, адвокати, інші сусіди). Це — швидше і дешевше, ніж суд;

Крок 4. Якщо шум є "статутним порушенням" (наприклад, гучна музика, гавкання собак, дим, сміття, що шкодить здоров'ю), то слід подати скаргу до власника майна (власник, ОСББ, міська рада). Відповідні власники мають та зобов'язані розглянути скаргу;

Крок 5. Телефонуйте в поліцію тільки тоді, якщо сусід поводиться агресивно, погрожує або переслідує вас.

Судовий позов, який є шостим і останнім кроком залишається останнім і найдорожчим варіантом. До нього слід вдаватися до нього варто лише тоді, коли всі інші кроки вичерпано, йдеться в матеріалі.

"Незалежно від того, на якому етапі ви перебуваєте, експерти радять вести детальні записи кожного інциденту: дата, час, тривалість і опис того, що сталося. Ці нотатки можуть стати вирішальним доказом — як під час переговорів, так і в суді", — повідомляють журналісти з посиланням на рекомендації британського уряду.

