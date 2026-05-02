"Зводять з розуму": жінка виявила "дивну звичку" літніх сусідів і не знає, як бути з цим

Мешканка Великої Британії нещодавно переїхала до нового дому, де її сусідами стала літня пара. З часом вона помітила одну дивну звичку цієї пари, яка полягала в "надмірній допитливості" співмешканців будинку.

30-річна жінка поскаржилася, що літня пара буквально "стежить за кожним її кроком" та "зводять її з розуму". Про це вона розповіла на одному з форумів у Reddit.

"Вони постійно вигулькують надворі, аби тільки мати нагоду сказати "Привіт". Спочатку це було мило, але тепер здається, що я не можу навіть вдихнути, щоб вони не спитали, як я сьогодні дихаю", — пише британка.

За її словами, вона вже відчайдушно старається не говорити із сусідами. Британка звернулася до пабліку за порадою, як їй вчинити в цій ситуації.

"Як змусити їх перестати зі мною розмовляти?" — резюмувала свій допис авторка посту.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту, юзери поділилися на дві групи: одні — розуміли її проблему, інші — співчували сусідам. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Вони самотні й нудьгують. У мене схожі сусіди. Пам’ятайте, що добре мати поруч людей, які допоможуть і приглянуть за вашим майном. Тут важливо знайти баланс";

"Думаю, що вони доволі самотні й, можливо, бачать у вас своїх дорослих дітей, яких давно немає поруч. Це не полегшує вам ситуацію, але, ймовірно, вони не надто допитливі — просто їм бракує уваги. Бути на пенсії, коли діти вже виїхали, для деяких людей дуже непросто";

"Вони [літні люди] так поводяться з усіма — це радше поколіннєва річ. Вони вважають, що просто проявляють ввічливість".

"Вам доведеться їх "натренувати". Перестаньте підтримувати розмову. Короткі відповіді, без продовження, і йдіть далі. Вони втратять інтерес, якщо не буде за що зачепитися";

"Можливо, вони просто придивляються до вас як до нової сусідки. Якщо хочете більше простору — просто скажіть, що дуже зайняті, і йдіть далі".

