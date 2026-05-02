"Сводят с ума": женщина обнаружила "странную привычку" пожилых соседей и не знает, как быть с этим

Жительница Великобритании недавно переехала в новый дом, где ее соседями стала пожилая пара. Со временем она заметила одну странную привычку этой пары, которая заключалась в "чрезмерной любознательности" сожителей дома.

30-летняя женщина пожаловалась, что пожилая пара буквально "следит за каждым ее шагом" и "сводят ее с ума". Об этом она рассказала на одном из форумов в Reddit.

"Они постоянно выгуливают на улице, лишь бы только иметь возможность сказать "Привет". Сначала это было мило, но теперь кажется, что я не могу даже вдохнуть, чтобы они не спросили, как я сегодня дышу", — пишет британка.

По ее словам, она уже отчаянно старается не говорить с соседями. Британка обратилась к паблику за советом, как ей поступить в этой ситуации.

"Как заставить их перестать со мной разговаривать?" — резюмировала свое сообщение автор поста.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту, юзеры поделились на две группы: одни — понимали ее проблему, другие — сочувствовали соседям. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Они одиноки и скучают. У меня похожие соседи. Помните, что хорошо иметь рядом людей, которые помогут и присмотрят за вашим имуществом. Здесь важно найти баланс";

"Думаю, что они довольно одиноки и, возможно, видят в вас своих взрослых детей, которых давно нет рядом. Это не облегчает вам ситуацию, но, вероятно, они не слишком любознательны — просто им не хватает внимания. Быть на пенсии, когда дети уже уехали, для некоторых людей очень непросто";

"Они [пожилые люди] так обращаются со всеми — это скорее поколенческая вещь. Они считают, что просто проявляют вежливость".

"Вам придется их "натренировать". Перестаньте поддерживать разговор. Короткие ответы, без продолжения, и идите дальше. Они потеряют интерес, если не будет за что зацепиться";

"Возможно, они просто присматриваются к вам как к новой соседке. Если хотите больше пространства — просто скажите, что очень заняты, и идите дальше".

