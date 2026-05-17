Девушка разоблачила аферу невесты благодаря одной малозаметной детали на примерке (фото)

Одну американку пригласили быть свидетельницей на свадьбе ее лучшей подруги. Однако странное поведение невесты начало ее настораживать, после чего заподозрила, что что-то будущая жена скрывает от всех.

Она рассказывает, что первые подозрения у нее возникли во время примерки и выбора платья. Об этом она рассказала на одном из пабликов в Reddit.

По ее словам, после процесса примерки невеста выложила фото из бутика, но там героини истории не было. Автор публикации "отнеслась к этому с пониманием", но недоумевает о том, почему ее не предупредили.

"Потом меня пригласили на девичник, хотя в свадебный кортеж я не входила — это уже было странно. А еще от каждой из нас ожидали взноса в $1500, не предупредив о стоимости заранее. Я сообщила ей за несколько месяцев, что не могу позволить себе такие расходы — плюс дорога и проживание", — рассказывает женщина.

В ответ невеста устроила публичную травлю в групповом чате гостей. Та заявила, что все не хотят платить свою долю, а она "такая щедрая, что сама оплачивает собственный номер".

Странное поведение невесты насторожило героиню истории

Поэтому я решила, что с меня достаточно и вышла из чата, не пошла ни на девичник, ни на свадебный душ, ни на саму свадьбу. И правильно сделала: только проживание стоило 500 баксов на ночь, плюс все эти мероприятия", — рассказала автор сообщения.

На следующий день после свадьбы невеста выложила в Facebook фото со своей первой свадьбы, и оказалось, что нынешняя церемония была просто "торжественной". Теперь в голове героини истории, как говорит она, все наконец сложилось.

"Оказывается, они поженились еще шесть месяцев назад. Многие чувствовали себя обманутыми. Она публично стыдила меня и других за нежелание платить за дорогой фальшивый девичник — и при этом сама нас обманула! Это была тщательно спланированная афера. Если бы она действительно хотела поделиться радостью от женитьбы, то просто могла бы устроить вечеринку в честь свадьбы, не заставляя никого платить и не обманывая всех вокруг", — подытожила американка.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению американки об афере невесты, большинство поддержало решение женщины порвать с "подругой". Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Она — обычная дутая выскочка. Просто радуйся, что избавилась от этой не-подруги!";

"Нет ничего удивительного в том, чтобы быть приглашенной на предсвадебные мероприятия, но не входить в свадебный кортеж. Официальное бракосочетание с последующим празднованием тоже не редкость. А вот продавать билеты на собственную свадьбу — это просто вульгарно, здесь я на твоей стороне!";

"Мы с женой так и сделали — расписались заранее, но за день до официальной церемонии с приемом";

"Она просто денежный человек. Пусть уходит на все четыре стороны!";

"Поздравляю! Ты только что избавилась от настоящего токсика в своей жизни, потому что она точно не была тебе "подругой". Просто теперь ты наконец увидела, какой эгоисткой она на самом деле является".

