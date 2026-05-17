Дівчина викрила аферу нареченої завдяки одній малопомітній деталі на примірці (фото)

Одну американку запросили бути дружкою на весіллі її найкращої подруги. Однак дивна поведінка нареченої почала її насторожувати, після чого запідозрила, що щось майбутня дружина приховує від усіх.

Вона розповідає, що перші підозри у неї виникли під час примірки та вибору сукні. Про це вона розповіла на одному з пабліків у Reddit.

За її словами, після процесу примірки наречена виклала фото з бутика, але там героїні історії не було. Авторка публікації "поставилася до цього з розумінням", але дивується про те, чому її не попередили.

"Потім мене запросили на дівич-вечір, хоча до весільного кортежу я не входила — це вже було дивно. А ще від кожної з нас очікували внеску у $1500, не попередивши про вартість заздалегідь. Я повідомила їй за кілька місяців, що не можу дозволити собі такі витрати — плюс дорога і проживання", — розповідає жінка.

У відповідь наречена влаштувала публічне цькування у груповому чаті гостей. Та заявила, що всі не хочуть платити свою частку, а вона "така щедра, що сама оплачує власний номер".

Дивна поведінка нареченої насторожила героїню історії Фото: Pexels

Тому я вирішила, що з мене досить і вийшла із чату, не пішла ні на дівич-вечір, ні на весільний душ, ні на саме весілля. І правильно зробила: тільки проживання коштувало 500 баксів на ніч, плюс всі ці заходи", — розповіла авторка допису.

На наступний день після весілля наречена виклала у Facebook фото зі свого першого весілля, і виявилося, що нинішня церемонія була просто "урочистою". Тепер у голові героїні історії, як говорить вона, все нарешті склалося.

"Виявляється, вони одружилися ще шість місяців тому. Багато хто почувався ошуканим. Вона публічно соромила мене та інших за небажання платити за дорогий фальшивий дівич-вечір — і при цьому сама нас обдурила! Це була ретельно спланована афера. Якби вона справді хотіла поділитися радістю від одруження, то просто могла би влаштувати вечірку на честь весілля, не змушуючи нікого платити і не брешучи всім навколо", — підсумувала американка.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису американки про аферу нареченої, більшість підтримала рішення жінки порвати з "подругою". Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Вона — звичайна дута вискочка. Просто радій, що позбулася цієї не-подруги!";

"Немає нічого дивного в тому, щоб бути запрошеною на передвесільні заходи, але не входити до весільного кортежу. Офіційне одруження з подальшим святкуванням теж не рідкість. А от продавати квитки на власне весілля — це просто вульгарно, тут я на твоєму боці!";

"Ми з дружиною так і зробили — розписалися заздалегідь, але за день до офіційної церемонії з прийомом";

"Вона просто грошолюб. Най йде на всі чотири сторони!";

"Вітаю! Ти щойно позбулася справжнього токсика у своєму житті, бо вона точно не була тобі "подругою". Просто тепер ти нарешті побачила, якою егоїсткою вона насправді є".

