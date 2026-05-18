Как любовный роман: в соцсетях обсуждают историю девушки, которая отправила письмо в бутылке

Двенадцать лет назад Анна Молинари из Нью-Йорка бросила в океан послание в бутылке. Это была шутка и она даже не могла предположить к чему это приведет.

Послание Анны Молинари в бутылке было найдено 18-летним рыбаком спустя несколько месяцев после того, как она пустила его в свободное плавание. Свою историю она рассказала в соцсетях, пишет People.

Вирусный ролик Молинари в TikTok, посвященный этой истории, подчеркивает неожиданные взаимосвязи и волшебство маленьких моментов жизни.

Анна и другие студенты отправили в Гольфстрим свои послания в бутылках Фото: Соцсети

Молинари, которой тот момент было 16 лет, училась в школе-интернате по полной военной стипендии, которая включала участие в семестре в море. Однажды во время путешествия, когда Молинари, семь других студентов, два руководителя и капитан пересекали границу из Доминиканской Республики на Багамы, ветра почти не было, что превратило плавание в долгое, жаркое и скучное путешествие.

"Один из моих товарищей предложил использовать пустые стеклянные бутылки, чтобы писать и запускать послания в Гольфстрим, когда мы будем через него плыть. Если коротко, мою бутылку вместе с шестью другими выбросили где-то между Доминиканской Республикой и Багамами", — вспоминает девушка.

Прошло несколько месяцев, и Молинари вернулась в школу-интернат. Затем, однажды, она получила письмо: "Тогда я поняла, что указал адрес своей школы на послании в бутылке, и что это рукописное письмо, должно быть, было ответом на мое. Директор моей школы счел письмо очень подозрительным и посоветовал мне быть предельно осторожным".

Анна и Самнер встретились, когда он нашел ее письмо в бутылке Фото: Соцсети

Оказалось, что ее послание в бутылке выловил 18-летний рыбак из Северной Каролины по имени Самнер. Причем произошло это случайно, когда он предложил команде отклониться от привычного курса.

Самнер рассказал, что бутылка была запечатана настолько плотно, что ее "почти невозможно открыть". Он также указал в письме свое полное имя, что побудило Молинари поискать его в Facebook.

"Он написал, что разделяет все мои чувства, изложенные в моем письме, — говорит она. — Как человек, выросший на берегу океана, он был мне близок".

Вскоре после этого они начали переписываться в Facebook.

"Я не помню, кто кому первым написал. Я сказала ему, что в детстве каждое лето ездила на Внешние отмели, которые находятся менее чем в двух часах езды от того места, где вырос Самнер", — рассказала Анна. Со временем они сблизились, обсуждая истории о жизни на Внешних отмелях, серфинге и рыбалке, а также о семейной рыболовной компании Самнера.

Письмо Анны украли из офиса Самнера Фото: Соцсети

Примерно год спустя, во время отдыха с семьей на Внешних отмелях, Молинари пригласила Самнера на ужин.

"В тот момент мне было 17, а ему 19, — вспоминает она. — Он проехал пять часов сквозь летние туристические пробки, чтобы поужинать с моей большой семьей".

Молинари говорит, что Самнер прибыл вместе с одним из своих давних друзей. И они отлично провели время.

Во время ужина Самнер поделился еще одним неожиданным поворотом событий, связанным с бутылкой.

По словам Молинари, его рыболовная компания, обнаружив бутылку и оригинальное послание, выставила их в своем офисе. Но однажды утром Самнер обнаружил, что витрина была взломана, а бутылка и письмо исчезли.

"Мы до сих пор понятия не имеем, где они находятся", — говорит она.

Анна и Самнер общаются до сих пор в соцсетях и по СМС. Их семьи также начали общаться и парень даже свозил бабушку и мать девушки на рыбалку на своей лодке. А еще она написала ему новое письмо взамен украденного.

"Я также говорила об иронии того, что у меня и Самнер совершенно противоположные карьерные пути и увлечения, но нас объединяет то, что мы сознательно решили не соответствовать ожиданиям сверстников и не выбирать "безопасные" профессии. Мы оба следовали своим личным увлечениям — рыбалке и дизайну одежды — даже несмотря на то, что это было гораздо рискованнее, чем идти по более традиционным путям, как наши сверстники", — рассказала она в одном из роликов.

Анна и Самнер общаются до сих пор Фото: Соцсети

Видеоролики Молинари быстро стали вирусными, их посмотрели миллионы людей. Анна говорит, что многие женщины особенно прониклись этой историей в интернете, потому что она "звучит как начало любовного романа".

"Нью-йоркский модельер связалась с парнем-рыбаком-серфером с мыса Гаттерас через послание в бутылке. Как ценительница любовных романов, я вижу романтический потенциал в этой истории", — написала одна из подписчиц Анны.

Сегодня, по словам Молинари, они с Самнером остаются друзьями и до сих пор иногда общаются по телефону. Недавно он даже взял ее отца и дядей на рыбалку, когда они отдыхали на Внешних отмелях. И этим летом они снова увидятся.

