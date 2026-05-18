Як любовний роман: у соцмережах обговорюють історію дівчини, яка відправила лист у пляшці

Дванадцять років тому Анна Молінарі з Нью-Йорка кинула в океан послання в пляшці. Це був жарт і вона навіть не могла припустити, до чого це призведе.

Послання Анни Молінарі в пляшці було знайдено 18-річним рибалкою через кілька місяців після того, як вона пустила його у вільне плавання. Свою історію вона розповіла в соцмережах, пише People.

Вірусний ролик Молінарі в TikTok, присвячений цій історії, підкреслює несподівані взаємозв'язки і чарівність маленьких моментів життя.

Анна та інші студенти відправили в Гольфстрім свої послання в пляшках Фото: Соцсети

Молінарі, якій на той момент було 16 років, навчалася в школі-інтернаті за повною військовою стипендією, що включала участь у семестрі в морі. Одного разу під час мандрівки, коли Молінарі, семеро інших студентів, два керівники та капітан перетинали кордон з Домініканської Республіки на Багами, вітру майже не було, що перетворило плавання на довгу, спекотну та нудну мандрівку.

"Один із моїх товаришів запропонував використати порожні скляні пляшки, щоб писати і запускати послання в Гольфстрім, коли ми будемо через нього плисти. Якщо коротко, мою пляшку разом із шістьма іншими викинули десь між Домініканською Республікою та Багамами", — згадує дівчина.

Минуло кілька місяців, і Молінарі повернулася до школи-інтернату. Потім, одного разу, вона отримала листа: "Тоді я зрозуміла, що вказала адресу своєї школи на посланні в пляшці, і що цей рукописний лист, мабуть, був відповіддю на мій. Директор моєї школи визнав лист дуже підозрілим і порадив мені бути гранично обережним".

Анна і Самнер зустрілися, коли він знайшов її лист у пляшці Фото: Соцсети

Виявилося, що її послання в пляшці виловив 18-річний рибалка з Північної Кароліни на ім'я Самнер. Причому сталося це випадково, коли він запропонував команді відхилитися від звичного курсу.

Самнер розповів, що пляшка була запечатана настільки щільно, що її "майже неможливо відкрити". Він також вказав у листі своє повне ім'я, що спонукало Молінарі пошукати його у Facebook.

"Він написав, що поділяє всі мої почуття, викладені в моєму листі, — каже вона. — Як людина, що виросла на березі океану, він був мені близький".

Незабаром після цього вони почали листуватися у Facebook.

"Я не пам'ятаю, хто кому першим написав. Я сказала йому, що в дитинстві щоліта їздила на Зовнішні мілини, які розташовані менш ніж за дві години їзди від того місця, де виріс Самнер", — розповіла Анна. Згодом вони зблизилися, обговорюючи історії про життя на Зовнішніх мілинах, серфінг і риболовлю, а також про сімейну рибальську компанію Самнера.

Лист Анни вкрали з офісу Самнера Фото: Соцсети

Приблизно через рік, під час відпочинку з сім'єю на Зовнішніх мілинах, Молінарі запросила Самнера на вечерю.

"У той момент мені було 17, а йому 19, — згадує вона. — Він проїхав п'ять годин крізь літні туристичні затори, щоб повечеряти з моєю великою родиною".

Молінарі каже, що Самнер прибув разом з одним зі своїх давніх друзів. І вони чудово провели час.

Під час вечері Самнер поділився ще одним несподіваним поворотом подій, пов'язаним із пляшкою.

За словами Молінарі, його рибальська компанія, виявивши пляшку й оригінальне послання, виставила їх у своєму офісі. Але одного ранку Самнер виявив, що вітрина була зламана, а пляшка і лист зникли.

"Ми досі й гадки не маємо, де вони перебувають", — каже вона.

Анна і Самнер спілкуються досі в соцмережах і по СМС. Їхні сім'ї також почали спілкуватися і хлопець навіть звозив бабусю та матір дівчини на риболовлю на своєму човні. А ще вона написала йому нового листа замість вкраденого.

"Я також говорила про іронію того, що в мене і Самнер абсолютно протилежні кар'єрні шляхи і захоплення, але нас об'єднує те, що ми свідомо вирішили не відповідати очікуванням однолітків і не обирати "безпечні" професії. Ми обидва слідували своїм особистим захопленням — риболовлі та дизайну одягу — навіть незважаючи на те, що це було набагато ризикованіше, ніж йти більш традиційними шляхами, як наші однолітки", — розповіла вона в одному з роликів.

Анна і Самнер спілкуються досі Фото: Соцсети

Відеоролики Молінарі швидко стали вірусними, їх подивилися мільйони людей. Анна каже, що багато жінок особливо перейнялися цією історією в інтернеті, тому що вона "звучить як початок любовного роману".

"Нью-йоркська модельєрка зв'язалася з хлопцем-рибалкою-серфером з мису Гаттерас через послання в пляшці. Як поціновувачка любовних романів, я бачу романтичний потенціал у цій історії", — написала одна з підписниць Анни.

Сьогодні, за словами Молінарі, вони із Самнером залишаються друзями і досі іноді спілкуються телефоном. Нещодавно він навіть взяв її батька та дядька на риболовлю, коли вони відпочивали на Зовнішніх мілинах. І цього літа вони знову побачаться.

