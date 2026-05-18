Популярный пляж "атаковали" свиньи-копилки: ученые выясняют откуда они взялись

Десятки пластиковых копилок в виде поросят выбросило на берег в Техасе. Они были пустыми и неясно, откуда они приплыли.

Житель Техаса, собиравший ракушки на пляже, выкопал на берег более пяти десятков свиней-копилок. Но никто точно не знает, откуда они взялись. Среди версий – возможно, свиньи оказались в океане, когда потерпел крушение неназванный контейнеровоз, пишет The New York Post.

Все копилки оказались пусты

Джейс Таннелл, морской биолог из Научно-исследовательского института Харта, в этом году обнаружил 60 ярко окрашенных копилок на нескольких пляжах Южного Техаса, в том числе 14 всего за один день. Он предполагает, что их выбросили недовольные покупатели или они следствием несчастного случая в море.

Таннелл рассказал что все собранные им выброшенные копилки, а также десятки, найденные другими сборщиками мусора на полуострове Боливар и острове Саут-Падре, происходят из стран Южной Америки или Карибского бассейна.

Он пришел к выводу, что цунами из пластиковых свиней могло быть побочным продуктом аварии контейнеровоза, но отметил, что маркировка на предметах может стать важной подсказкой для разгадки тайны. Разноцветные пластиковые копилки, судя по всему, произведены в разных странах. Одна из самых распространенных моделей была изготовлена ​​в Доминиканской Республике, на других есть надписи на испанском языке, а по крайней мере на одной были маркировки из Гватемалы.

"После использования этих копилок вы заметите множество порезов. Другого способа достать деньги нет, поэтому люди выбрасывают их, будь то в океан или на сушу", — рассказал Таннелл.

Некоторые из этих копилок выглядели так, будто ими никогда не пользовались, словно их выбросили сразу после покупки.

Таннелл предположил, что свиньи легко всплывали на поверхность, потому что были пусты — и, вероятно, их затягивало течением, которое привело их к побережью Техаса. Он также отметил, что это была самая странная находка за всего годы, а он находил более 60 посланий в бутылке, сейф, протез ноги, три шара для боулинга и даже лодки, которые, как он думает, приплыли с Кубы.

Мужчина не нашел ни цента ни в одной из 60 найденных им копилок и предостерег начинающих кладоискателей от чрезмерных надежд.

"Каждый раз, когда я публикую что-нибудь подобное, люди спрашивают: "Что там было? Ты нашел деньги?" Я просто отвечаю им: морские ежи. Это единственное, что я там нашел", — рассказал Таннелл.

Даже обладая многолетним опытом работы в морской отрасли, Таннелл не может с уверенностью сказать, почему таких копилок стало настолько много.

"Возможно, жители Мексиканского залива просто копят деньги на что-то грандиозное, по одной свинье за ​​раз", — предположил Таннелл.

