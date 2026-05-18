Популярний пляж "атакували" свині-скарбнички: вчені з'ясовують звідки вони взялися

Десятки пластикових скарбничок у вигляді поросят викинуло на берег у Техасі. Вони були порожніми і незрозуміло, звідки вони припливли.

Житель Техасу, який збирав черепашки на пляжі, викопав на берег понад п'ять десятків свиней-скарбничок. Але ніхто точно не знає, звідки вони взялися. Серед версій — можливо, свині опинилися в океані, коли зазнав аварії неназваний контейнеровоз, пише The New York Post.

Усі скарбнички виявилися порожніми

Джейс Таннелл, морський біолог із Науково-дослідного інституту Гарта, цього року виявив 60 яскраво забарвлених скарбничок на кількох пляжах Південного Техасу, зокрема 14 лише за один день. Він припускає, що їх викинули незадоволені покупці або вони є наслідком нещасного випадку в морі.

Таннелл розповів, що всі зібрані ним викинуті скарбнички, а також десятки, знайдені іншими збирачами сміття на півострові Болівар і острові Саут-Падре, походять із країн Південної Америки або Карибського басейну.

Відео дня

Він дійшов висновку, що цунамі з пластикових свиней могло бути побічним продуктом аварії контейнеровоза, але зазначив, що маркування на предметах може стати важливою підказкою для розгадки таємниці. Різнокольорові пластикові скарбнички, судячи з усього, вироблені в різних країнах. Одну з найпоширеніших моделей було виготовлено в Домініканській Республіці, на інших є написи іспанською мовою, а принаймні на одній були маркування з Гватемали.

На пляжі з'явилися десятки свиней-скарбничок Фото: Скриншот

"Після використання цих скарбничок ви помітите безліч порізів. Іншого способу дістати гроші немає, тому люди викидають їх, чи то в океан, чи то на сушу", — розповів Таннелл.

Деякі з цих скарбничок мали такий вигляд, ніби ними ніколи не користувалися, немов їх викинули одразу після купівлі.

Таннелл припустив, що свині легко спливали на поверхню, тому що були порожні — і, ймовірно, їх затягувала течія, яка привела їх до узбережжя Техасу. Він також зазначив, що це була найдивніша знахідка за всі роки, а він знаходив понад 60 послань у пляшці, сейф, протез ноги, три кулі для боулінгу і навіть човни, які, як він думає, припливли з Куби.

Чоловік не знайшов жодного цента в жодній із 60 знайдених ним скарбничок і застеріг початківців-шукачів скарбів від надмірних надій.

На пляжі в Техасі стали з'являтися пластикові свині-скарбнички Фото: Скриншот

"Щоразу, коли я публікую щось подібне, люди запитують: "Що там було? Ти знайшов гроші?" Я просто відповідаю їм: морські їжаки. Це єдине, що я там знайшов", — розповів Таннелл.

Навіть маючи багаторічний досвід роботи в морській галузі, Таннелл не може з упевненістю сказати, чому таких скарбничок стало настільки багато.

"Можливо, жителі Мексиканської затоки просто збирають гроші на щось грандіозне, по одній свині за раз", — припустив Таннелл.

Нагадаємо, дівчина знайшла друга, коли кинула в Гольфстрім лист у пляшці.

Раніше Фокус розповідав, як у Шотландії знайшли найстаріше у світі послання в пляшці. Хоча в листі не було написано про місце зберігання дорогоцінних скарбів, знахідка є дуже цінною.