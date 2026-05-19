Украинка, пережившая Чернобыль, родила десятого ребенка в 66 лет: врачи не могут в это поверить

Александра Хильдебрандт, которая жила в Киеве во время Чернобыльской катастрофы, родила десятого ребенка в 66 лет в Берлине.

Женщина называет это "чудом" и "даром". Зато эта история вызвала бурные споры в обществе. Ведь многие люди, в том числе и специалисты сомневаются в возможности естественного зачатия в таком возрасте без современных репродуктивных технологий. Об этом пишет Daily Star.

Как Чернобыльская катастрофа изменила жизнь украинки

Александра Хильдебрандт, которая оказалась в центре внимания мировой прессы. В 1986 году жила и работала в Киеве. На момент Чернобыльской катастрофы Хильдебрандт работала в советской оружейной промышленности, на заводе, связанном с системами наведения ракет. Женщина призналась, что хотя она не пострадала, но эта катастрофа стала для нее поворотным моментом.

После аварии на ЧАЭС она уволилась с работы в советской оружейной промышленности, чтобы стать художницей, а в конце концов переехала в Берлин, чтобы возглавить музей Чекпойнт-Чарли.

Ее старшие двое детей родились в тогдашнем Советском Союзе. Старший сын женщины, родился в 1979 году в Киеве, когда ей было около 20 лет. Ее вторая дочь, родилась в 1981 году, также в Киеве, когда ей было около 22 лет.

Александра Хильдебрандт и ее семья Фото: Скриншот

После переезда в Берлин и смерти своего второго мужа, Райнера Хильдебрандта (с которым у нее не было детей), она позже вышла замуж за Даниэля Дорманна. В этом браке у супругов родилось восемь детей в Берлине.

Рождение десятого ребенка у 66-летней женщины стало сенсацией в мире

В прошлом году Хильдебрандт родила мальчика Филиппа в клинике Вирхова университетской больницы Шарите в Берлине. По сообщениям, роды прошли путем кесарева сечения. Сообщается, что ребенок здоров и весит около 3,5 кг. Поэтому после этого Хильдебрандт стала известной во всем мире, ведь родила десятого ребенка в возрасте 66 лет.

Сама женщина настаивает, что поздняя беременность была "чудом, даром", а не пиар-ходом.

"Это было чудо, дар. Возраст никогда не должен ограничивать способность женщины любить или воспитывать", — сказала она журналистам.

Александра Хильдебрандт родила мальчика в 66 лет Фото: Скриншот

Ее врач, доктор Вольфганг Генрих, назвал ее старейшей беременной пациенткой, которую он лечил, отметив, что ее "особенно хорошая физическая форма и психическая сила" помогли ей справиться с беременностью.

Врачи, специализирующиеся на медицине бесплодия, ставят под сомнение вероятность естественного зачатия в 66 лет без ЭКО или донорских яйцеклеток. Среди экспертов, доктор Шахин Гадир и доктор Брайан Левин, назвали этот случай "биологически очень маловероятным", отметив, что большинство женщин к середине 60-х годов уже давно переживают менопаузу и поэтому больше не производят яйцеклетки.

Хотя некоторые специалисты предположили, что в редких случаях могут быть исключительные объяснения, такие как синдром поликистозных яичников (СПКЯ), который может задерживать менопаузу, хотя они подчеркивают, что это все равно будет исключением.

