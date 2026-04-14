Украинка показала ребенка, которого родила за деньги для японцев (фото)

29-летняя Светлана из Киева, мама двоих детей, решила стать суррогатной матерью. Недавно женщина поделилась в социальных сетях хорошей новостью — она родила малыша для японской семьи.

Светлана опубликовала видео, на котором показала новорожденного ребенка. По ее словам, биологические родители разрешили ей провести с малышом в роддоме определенное время, хотя часто, согласно договору, такой возможности суррогатным матерям не предоставляют.

Светлана родила ребенка для японцев

"Я бы не сказала, что все сами этим довольны (побыть с ребенком в роддоме, — Ред.). Кто-то морально не готов, кто-то просто рассчитывал отдохнуть", — пишет она.

Ребенок для японцев

Ранее в разговоре с Фокусом киевлянка рассказала о своей мотивации. Женщина уже давно думала над тем, чтобы принять участие в программе суррогатного материнства, а решающим толчком для нее стала вдохновляющая история другой мамы.

Женщина уже давно думала над тем, чтобы принять участие в программе суррогатного материнства

"Да, я не буду кривить душой — моя основная мотивация финансовая. Пошла на это, чтобы обеспечить свою семью определенным уровнем жизни", — поделилась она.

Некоторые мамы боятся идти в эту сферу, ведь всегда есть риск привязаться к ребенку после рождения. Впрочем, Светлана уверяет, что это не ее случай, потому что прекрасно понимает, что генетически это чужой ребенок.

"Вы подписали документы, его родили и отдали. Если происходят какие-то гормональные качели после родов, то это не потому, что женщина отдала ребенка, — это нормальный физиологический процесс", — говорит она.

Родственники все понимают

Суррогатная мама уверяет, что любимый муж, а также родственники, отнеслись к ее решению с пониманием.

"Мой муж, потому что по закону он должен дать нотариальное согласие на участие в программе. Да, у него были определенные волнения относительно моего здоровья, не навредит ли это? Однако он понимает, что смысла убеждать меня нет. Такая ситуация в стране, что с работой сейчас сложно. Муж не может зарабатывать больше. Поэтому пришлось согласиться", — говорит Светлана.

Муж не был против, чтобы Светлана приняла участие в программе

Ее мама очень волновалась, потому что не хотела, чтобы ее ребенок рисковал своим здоровьем, но в конце концов поддержала дочь.

Другие голоса

В комментариях под видео женщины засыпали суррогатную маму вопросами, а также поделились своими историями.

"Я в 32 родила троих себе, итальянцам, болгарам и китайцам. Буду ли рожать еще? Да!" — написала другая суррогатная мама. "Вау, вам разрешили быть вместе с ребенком? Меня в роддоме даже посмотреть не пускали", — заявила следующая.

