Українка показала дитину, яку народила за гроші для японців (фото)

29-річна Світлана з Києва, мама двох дітей, вирішила стати сурогатною матір’ю. Нещодавно жінка поділилась в соціальних мережах гарною новиною — вона народила малюка для японської родини.

Світлана опублікувала відео, на якому показала новонароджену дитину. За її словами, біологічні батьки дозволили їй провести з малюком в пологовому будинку певний час, хоча часто, згідно з угодою, такої можливості сурогатним матерям не надають.

Фото: TikTok

"Я б не сказала, що всі самі цим задоволені (побути з дитиною у пологовому будинку, — Ред.). Хтось морально не готовий, хтось просто розраховував відпочити", — пише вона.

Дитина для японців

Раніше у розмові із Фокусом киянка розповіла про свою мотивацію. Жінка вже давно думала над тим, щоб взяти участь у програмі сурогатного материнства, а вирішальним поштовхом для неї стала надихаюча історія іншої мами.

Фото: Особистий архів Світлани

"Так, я не буду кривити душею — моя основна мотивація фінансова. Пішла на це, щоб забезпечити свою родину певним рівнем життя", — поділилась вона.

Деякі мами бояться йти в цю сферу, адже завжди є ризик прив’язатися до дитини після народження. Втім, Світлана запевняє, що це не її випадок, бо чудово розуміє, що генетично це чужа дитина.

"Ви підписали документи, її народили і віддали. Якщо відбуваються якісь гормональні гойдалки після пологів, то це не тому, що жінка віддала дитину, — це нормальний фізіологічний процес", — каже вона.

Родичі все розуміють

Сурогатна мама запевняє, що коханий чоловік, а також родичі, поставилися до її рішення з розумінням.

"Мій чоловік, бо згідно із законом він має дати нотаріальну згоду на участь у програмі. Так, у нього були певні хвилювання щодо мого здоров’я, чи це не нашкодить?.. Однак він розуміє, що сенсу переконувати мене немає. Така ситуація в країні, що з роботою зараз складно. Чоловік не може заробляти більше. Тому довелося погодитися", — каже Світлана.

Фото: Особистий архів Світлани

Її мама дуже хвилювалась, бо не хотіла, щоб її дитина ризикувала своїм здоров’ям, але зрештою підтримала дочку.

Інші голоси

У коментарях під відео жінки засипали сурогатну маму запитаннями, а також поділилися своїми історіями.

"Я в 32 народила трьох собі, італійцям, болгарам і китайцям. Чи буду народжувати ще? Так!" — написала інша сурогатна мама. "Вау, вам дозволили бути разом з дитиною? Мене у пологовому навіть подивитись не пускали", — заявила наступна.

