"Чоловік не може заробити більше": українка за $25 тисяч стала сурогатною матір'ю
Мама двох дітей розповіла про досвід сурогатного материнства. За її словами, народжувати за гроші — це абсолютно нормальна практика, яка в Україні чомусь сприймається як щось дивовижне.
29-річна Світлана з Києва вже давно думала над тим, щоб взяти участь у програмі сурогатного материнства, однак вирішальним поштовхом для неї стала надихаюча історія іншої мами. У розмові із Фокусом вона ділиться, як це сталося.
"Вперше я дізналася про подібну програму ще 2019 року. Ми з чоловіком саме розглядали варіанти, щоб придбати власне житло. Одного разу в соцмережах побачила таку програму з вказаними гонорарами та умовами. Тоді й задумалась, що замість того, аби працювати на декількох роботах, у всьому собі відмовляти, позичати й роками відкладати кошти, а потім дуже довго їх віддавати, — я би могла піти в програму і за рік заробити ці кошти", — ділиться Світлана.
Стала сурогатною мамою
Молода мама каже, що тоді не склалося, але з часом, коли у неї народилась вже друга власна дитина, знову повернулась до цієї ідеї й почала шукати інформацію.
"Побачила відео в TikTok від дівчинки, яка стала вже вдруге сурогатною матір’ю. Вона показувала, як все це відбувається, які є ризики, що потрібно врахувати. Я зрозуміла: це саме те, що потрібно", — ділиться вона.
Світлана каже, що це її перша вагітність за такою програмою, а до цього було кілька невдалих спроб завагітніти.
"Програма відбувається в декілька етапів. Спершу потрібно пройти обстеження й підготовитися до вагітності. Далі безпосередньо період виношування. Врешті-решт, пологи та післяпологовий період. На кожному етапі жінка отримує певні виплати згідно договору. Це не стала сума, а залежить від багатьох факторів", — ділиться сурогатна мама.
У середньому, за її словами, вагітна отримує близько $25 тисяч за всю програму.
Все законно, є договір
Киянка зізнається, що реакція людей, які дізнаються, що вона — сурогатна мама, не завжди позитивна, адже в Україні це не зовсім типова практика.
"Мені б дуже хотілося, щоб люди були освіченими і розуміли, як відбувається програма. Це норма — тут немає нічого протизаконного. Але люди бувають дуже злими і доносять некоректну інформацію до своїх дітей. Це, своєю чергою, може вплинути на ставлення до моїх власних дітей в садочку чи школі. Щодо цього переживала", — зазначає Світлана.
У договорі, додає вона, чітко прописуються умови: чим потрібно забезпечити маму протягом програми, окрім стандартних щомісячних виплат на харчування, придбання одягу, компенсації проїзду на візити до лікаря, всіх медичних препаратів та обстежень.
Основна мотивація фінансова
"Так, я не буду кривити душею — моя основна мотивація фінансова. Пішла на це, щоб забезпечити свою родину певним рівнем життя. Разом з тим, це не відміняє того факту, що я хочу подарувати радість батьківства іншим людям. У цьому є щось чарівне", — каже жінка.
Втім, деякі мами бояться йти в цю сферу, адже завжди є ризик прив’язатися до дитини після народження. Світлана стверджує, що це не її випадок.
"Нікому не нав’язується думка, що сурогатне материнство — це для всіх. Ні від кого не приховують, що вам підсаджують чужий ембріон. Тобто генетично — це чужа дитина. Ви підписали документи, її народили і віддали. Якщо відбуваються якісь гормональні гойдалки після пологів, то це не тому, що жінка віддала дитину, — це нормальний фізіологічний процес", — розповідає вона.
Чоловік та родичі не проти
Великою перепоною може стати й позиція рідних та близьких людей. Киянка зізнається, що отримала від родичів згоду.
"Я мало кому розповідала про участь в програмі. Насамперед знав мій чоловік, бо згідно із законом він має дати нотаріальну згоду на участь у програмі. Так, у нього були певні хвилювання щодо мого здоров’я, чи це не нашкодить?.. Однак він розуміє, що сенсу переконувати мене немає. Така ситуація в країні, що з роботою зараз складно. Чоловік не може заробляти більше. Тому довелося погодитися. Звісно, за мене дуже хвилювалась мама, як і кожна мама вона не хотіла, щоб її дитина ризикувала своїм здоров’ям, але зрештою вона мене підтримала", — каже Світлана.
Жінка активно веде свій авторський блог у соціальних мережах, де розповідає про сурогатне материнство та дає поради щодо виношування дитини, проходження обстежень та інших необхідних процедур.
Наразі вона на дев’ятому місяці вагітності й невдовзі буде народжувати.
