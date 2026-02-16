Учасниця шоу "Супермама" загриміла у психлікарню: що сталося (фото)

Учасниця популярного телевізійного проєкту "Супермама" Наталія Яровенко, ймовірно, має проблеми з ментальним здоров’ям. Її заяви у соцмережах налякали підписників.

Наталія уже відзначалась неадекватною поведінкою, погрожуючи мешканцям Кременчука ракетними ударами, а також публікувала відверті фото та відео в Instagram. Тепер вона заявляє, буцімто матір помістила її у психіатричну клініку, а її сина Давида — забрала.

Заява Наталії Яровенко

"Будь ласка, допоможіть мені знайти дитину в моєї неадекватної мами. На жаль, за її святістю ховався демон. Вона не дає мені навіть почути голос мого Давидика… Будь ласка, вона мене в психушку запроторила. Я зараз в психушці, але я адекватніша усіх живих. Будь ласка, благаю вас. Підійміть на вуха всю країну. Допоможіть мені знайти мого Давидика. Я його не бачила вже 10 днів", — розповідає жінка, тримаючи перед собою телефон.

Відео дня

Наталя Яровенко — власниця салонів краси та досить відома блогерка у Кременчуці. У 2023 році вона взяла участь в проєкті "Супермами" на телеканалі СТБ. Там жінка показала, в яких умовах проживає та розповіла про себе.

Резонанс на шоу

В ефірі Наталія заявляла, що не порушує особисті кордони сина. Мовляв, з самого народження ставиться до дитини, як до дорослого та дає свободу вибору. Жінка називала себе "супермамою", яка виховує вільну і психологічно здорову дитину.

Наталія Яровенко відзначилась резонансними заявами на шоу Фото: Instagram

Інші мами на проєкті були шоковані як від методів виховання Наталі, так і від способу її життя. Наприклад, блогерка вважала, що розпивання алкоголю під час вагітності — цілком нормальне явище.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Катерина Соколенко з Донеччини у 2012-2013 роках підкорила шоу талантів "Х-Фактор" та "Україна має талант", виступивши із композицією Алли Пугачової. Як з’ясувалося, після успіху на проєкті жінка обрала не сцену, а порятунок людей, бо має великий досвід у медицині.

Фіналістка популярного українського шоу "Х-Фактор" Валерія Симулик, яка зараз виступає під псевдонімом Valeriya Force, заявила про своє бажання взяти участь у Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2026.

Переможниця шоу "Х-Фактор-3" Аїда Ніколайчук наразі живе в США. Вона нещодавно вийшла заміж за голлівудського каскадера та не забуває рідну Україну.