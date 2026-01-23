Пішла зі сцени: де зараз Катерина Соколенко, про яку всі говорили після "Х-Фактору"

Катерина Соколенко в інтерв’ю розповідала, що поспівати встигне завжди, а рятувати людей треба зараз. Вона зазналась, що не шкодує про свій вибір.

Катерина Соколенко з Донеччини у 2012-2013 роках підкорила шоу талантів "Х-Фактор" та "Україна має талант", виступивши із композицією Алли Пугачової. Як з’ясувалося, після успіху на проєкті жінка обрала не сцену, а порятунок людей, бо має великий досвід у медицині. Фокус з’ясував, де вона зараз.

Уродженка Бахмутського району з 2016-го поєднала свій медичний фах із службою в ЗСУ. За цей час вона змінила кілька військових частин та навіть тимчасово командувала взводом штурмовиків. Нині вона — санітарний інструктор 23-ї окремої механізованої бригади.

Катерина в інтерв’ю розповідала, що поспівати встигне завжди, а рятувати людей треба зараз.

"До нас прийшов ворог. Треба допомагати своїми руками нашій країні, своїми знаннями допомагати. Йти до перемоги. Я не знала цієї роботи… Я знала, що медик, але думала, що буду уколи ставити, капельниці, а це страшні травми. Для тої людини, яку ти везеш, ти і мамка, і папка, і сестра і брат. Ми вивозили не тільки військових, а й цивільних. І дітей вивозили. Це моє", — заявила жінка у розмові.

Катерина Соколенко пішла в ЗСУ Фото: Instagram

Медикиня не шкодує про свій вибір.

"Ми їхні ангели, а вони наша сила. Це військове братерство, в тилу такого нема", — підсумовує Катерина.

