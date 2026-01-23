Ушла со сцены: где сейчас Екатерина Соколенко, о которой все говорили после "Х-Фактора"

Екатерина Соколенко в интервью рассказывала, что попеть успеет всегда, а спасать людей надо сейчас. Она призналась, что не жалеет о своем выборе.

Екатерина Соколенко из Донецкой области в 2012-2013 годах покорила шоу талантов "Х-Фактор" и "Украина имеет талант", выступив с композицией Аллы Пугачевой. Как выяснилось, после успеха на проекте женщина выбрала не сцену, а спасение людей, потому что имеет большой опыт в медицине. Фокус выяснил, где она сейчас.

Уроженка Бахмутского района с 2016-го соединила свою медицинскую специальность со службой в ВСУ. За это время она сменила несколько воинских частей и даже временно командовала взводом штурмовиков. Сейчас она — санитарный инструктор 23-й отдельной механизированной бригады.

"К нам пришел враг. Надо помогать своими руками нашей стране, своими знаниями помогать. Идти к победе. Я не знала этой работы... Я знала, что медик, но думала, что буду уколы ставить, капельницы, а это страшные травмы. Для того человека, которого ты везешь, ты и мамка, и папа, и сестра и брат. Мы вывозили не только военных, но и гражданских. И детей вывозили. Это мое", — заявила женщина в разговоре.

Екатерина Соколенко ушла в ВСУ Фото: Instagram

Медик не жалеет о своем выборе.

"Мы их ангелы, а они наша сила. Это военное братство, в тылу такого нет", — подитожила Екатерина.

