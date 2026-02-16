Участница шоу "Супермама" загремела в психбольницу: что произошло (фото)

Участница популярного телевизионного проекта "Супермама" Наталья Яровенко, вероятно, имеет проблемы с ментальным здоровьем. Ее заявления в соцсетях напугали подписчиков.

Наталья уже отличалась неадекватным поведением, угрожая жителям Кременчуга ракетными ударами, а также публиковала откровенные фото и видео в Instagram. Теперь она заявляет, будто мать поместила ее в психиатрическую клинику, а ее сына Давида — забрала.

Заявление Натальи Яровенко

"Пожалуйста, помогите мне найти ребенка у моей неадекватной мамы. К сожалению, за ее святостью скрывался демон. Она не дает мне даже услышать голос моего Давидика... Пожалуйста, она меня в психушку упекла. Я сейчас в психушке, но я адекватнее всех живых. Пожалуйста, умоляю вас. Поднимите на уши всю страну. Помогите мне найти моего Давидика. Я его не видела уже 10 дней", — рассказывает женщина, держа перед собой телефон.

Наталья Яровенко — владелица салонов красоты и достаточно известная блогерша в Кременчуге. В 2023 году она приняла участие в проекте "Супермамы" на телеканале СТБ. Там женщина показала, в каких условиях проживает и рассказала о себе.

Резонанс на шоу

В эфире Наталья заявляла, что не нарушает личные границы сына. Мол, с самого рождения относится к ребенку, как к взрослому и дает свободу выбора. Женщина называла себя "супермамой", которая воспитывает свободного и психологически здорового ребенка.

Наталья Яровенко отметилась резонансными заявлениями на шоу Фото: Instagram

Другие мамы на проекте были шокированы как от методов воспитания Натальи, так и от образа ее жизни. Например, блогерша считала, что распитие алкоголя во время беременности — вполне нормальное явление.

