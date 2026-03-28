"Муж не может заработать больше": украинка за $25 тысяч стала суррогатной матерью

Мама двоих детей рассказала об опыте суррогатного материнства. По ее словам, рожать за деньги — это абсолютно нормальная практика, которая в Украине почему-то воспринимается как нечто удивительное.

29-летняя Светлана из Киева уже давно думала над тем, чтобы принять участие в программе суррогатного материнства, однако решающим толчком для неё стала вдохновляющая история другой мамы. В разговоре с Фокусом она делится, как это произошло.

"Впервые я узнала о подобной программе еще в 2019 году. Мы с мужем как раз рассматривали варианты, чтобы приобрести собственное жилье. Однажды в соцсетях увидела такую программу с указанными гонорарами и условиями. Тогда и задумалась, что вместо того, чтобы работать на нескольких работах, во всем себе отказывать, занимать и годами откладывать средства, а потом очень долго их отдавать, — я бы могла пойти в программу и за год заработать эти деньги", — делится Светлана.

Стала суррогатной матерью

Молодая мама говорит, что тогда не сложилось, но со временем, когда у нее родился уже второй собственный ребенок, снова вернулась к этой идее и начала искать информацию.

"Увидела видео в TikTok от девочки, которая стала уже во второй раз суррогатной матерью. Она показывала, как все это происходит, какие есть риски, что нужно учесть. Я поняла: это именно то, что нужно", — делится она.

Светлана уже давно думала над тем, чтобы принять участие в программе Фото: Личный архив Светланы

Светлана говорит, что это ее первая беременность по такой программе, а до этого было несколько неудачных попыток забеременеть.

"Программа проходит в несколько этапов. Сначала нужно пройти обследование и подготовиться к беременности. Далее непосредственно период вынашивания. В конце концов, роды и послеродовой период. На каждом этапе женщина получает определенные выплаты согласно договору. Это не постоянная сумма, а зависит от многих факторов", — делится суррогатная мама.

В среднем, по ее словам, беременная получает около $25 тысяч за всю программу.

Все законно, есть договор

Киевлянка признается, что реакция людей, которые узнают, что она — суррогатная мама, не всегда положительная, ведь в Украине это не совсем типичная практика.

"Мне бы очень хотелось, чтобы люди были образованными и понимали, как происходит программа. Это норма — здесь нет ничего противозаконного. Но люди бывают очень злыми и доносят некорректную информацию до своих детей. Это, в свою очередь, может повлиять на отношение к моим собственным детям в саду или школе. По этому поводу переживала", — отмечает Светлана.

В среднем, по словам Свитлани, беременная получает около $25 тысяч за всю программу Фото: Личный архив Светланы

В договоре, добавляет она, четко прописываются условия: чем нужно обеспечить маму в течение программы, кроме стандартных ежемесячных выплат на питание, приобретение одежды, компенсации проезда на визиты к врачу, всех медицинских препаратов и обследований.

Основная мотивация финансовая

"Да, я не буду кривить душой — моя основная мотивация финансовая. Пошла на это, чтобы обеспечить свою семью определенным уровнем жизни. Вместе с тем, это не отменяет того факта, что я хочу подарить радость родительства другим людям. В этом есть что-то волшебное", — говорит женщина.

Впрочем, некоторые мамы боятся идти в эту сферу, ведь всегда есть риск привязаться к ребенку после рождения. Светлана утверждает, что это не ее случай.

"Никому не навязывается мнение, что суррогатное материнство — это для всех. Ни от кого не скрывают, что вам подсаживают чужой эмбрион. То есть генетически — это чужой ребенок. Вы подписали документы, его родили и отдали. Если происходят какие-то гормональные качели после родов, то это не потому, что женщина отдала ребенка, — это нормальный физиологический процесс", — рассказывает она.

Муж и родственники не против

Большой преградой может стать и позиция родных и близких людей. Киевлянка признается, что получила от родственников согласие.

"Я мало кому рассказывала об участии в программе. Прежде всего знал мой муж, потому что по закону он должен дать нотариальное согласие на участие в программе. Да, у него были определенные волнения относительно моего здоровья, не навредит ли это? Однако он понимает, что смысла убеждать меня нет. Такая ситуация в стране, что с работой сейчас сложно. Муж не может зарабатывать больше. Поэтому пришлось согласиться. Конечно, за меня очень волновалась мама, как и каждая мама она не хотела, чтобы ее ребенок рисковал своим здоровьем, но в конце концов она меня поддержала", — говорит Светлана.

Сейчас Светлана на 9 месяце беременности и вскоре будет рожать Фото: Личный архив Светланы

Женщина активно ведет свой авторский блог в социальных сетях, где рассказывает о суррогатном материнстве и дает советы по вынашиванию ребенка, прохождению обследований и других необходимых процедур.

Сейчас она на девятом месяце беременности и вскоре будет рожать.

