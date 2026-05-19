Українка, яка пережила Чорнобиль, народила десяту дитину у 66 років: лікарі не можуть у це повірити

Олександра Хільдебрандт, яка жила в Києві під час Чорнобильської катастрофи, народила десяту дитину у 66 років у Берліні.

Жінка називає це "дивом" та "даром". Натомість ця історія викликала бурхливі суперечки у суспільстві. Адже багато людей, зокрема, й фахівців сумніваються в можливості природного зачаття в такому віці без сучасних репродуктивних технологій. Про це пише Daily Star.

Як Чорнобильська катастрофа змінила життя українки

Олександра Хільдебрандт, яка опинилася в центрі уваги світової преси. У 1986 році жила і працювала в Києві. На момент Чорнобильської катастрофи Хільдебрандт працювала у радянській збройовій промисловості, на заводі, пов'язаному з системами наведення ракет. Жінка зізналася, що хоча вона не постраждала, але ця катастрофа стала для неї поворотним моментом.

Після аварії на ЧАЕС вона звільнилася з роботи в радянській збройовій промисловості, щоб стати художницею, а зрештою переїхала до Берліна, щоб очолити музей Чекпойнт-Чарлі.

Її старші двоє дітей народилися в тодішньому Радянському Союзі. Старший син жінки, народився у 1979 році в Києві, коли їй було близько 20 років. Її друга донька, народилася у 1981 році, також у Києві, коли їй було близько 22 років.

Олександра Хільдебрандт та її родина Фото: Скріншот

Після переїзду до Берліна та смерті свого другого чоловіка, Райнера Хільдебрандта (з яким у неї не було дітей), вона пізніше вийшла заміж за Даніеля Дорманна. У цьому шлюбі у подружжя народилося вісім дітей у Берліні.

Народження десятої дитини у 66-річної жінки стало сенсацією у світі

Минулого року Хільдебрандт народила хлопчика Філіпа в клініці Вірхова університетської лікарні Шаріте в Берліні. За повідомленнями, пологи відбулися шляхом кесаревого розтину. Повідомляється, що дитина здорова та важить близько 3,5 кг. Тож після цього Хільдебрандт стала відомою у ​​всьому світі, адже народила десяту дитину у віці 66 років.

Сама жінка наполягає, що пізня вагітність була "дивом, даром", а не піар-ходом.

"Це було диво, дар. Вік ніколи не повинен обмежувати здатність жінки любити чи виховувати", — сказала вона журналістам.

Олександра Хільдебрандт народила хлопчика у 66 років Фото: Скріншот

Її лікар, доктор Вольфганг Генріх, назвав її найстаршою вагітною пацієнткою, яку він лікував, зазначивши, що її "особливо гарна фізична форма та психічна сила" допомогли їй впоратися з вагітністю.

Лікарі, що спеціалізуються на медицині безпліддя, ставлять під сумнів ймовірність природного зачаття у 66 років без ЕКЗ або донорських яйцеклітин. Серед експертів, доктор Шахін Гадір та доктор Браян Левін, назвали цей випадок "біологічно дуже малоймовірним", зазначивши, що більшість жінок до середини 60-х років вже давно переживають менопаузу і тому більше не виробляють яйцеклітини.

Хоча деякі фахівці припустили, що в рідкісних випадках можуть бути виняткові пояснення, такі як синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), який може затримувати менопаузу, хоча вони наголошують, що це все одно буде винятком.

