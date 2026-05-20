"Уничтожение Европы" и победа РФ в Украине: "Китайский Нострадамус" сделал восемь пугающих предсказаний

Прогноз китайского ученого Цзян Сюэциня на следующие два-четыре года предвещает драматическую трансформацию мирового порядка, которая будет включать в себя "разрушение Европы", а также наземную операцию США в Иране, которой Дональд Трамп всячески пытается избежать.

Ученый Цзян Сюэцинь из Пекина, известный как "китайский Нострадамус" за свои поразительно точные предсказания, представил пугающую хронологию событий, включающую конец Европы. Ранее он предсказал возвращение Трампа в Белый дом, пишет Express.

Профессор Цзян использует сочетание тщательного исторического анализа и теории игр для прогнозирования результатов текущих мировых событий с необычайной точностью. Он уже стал свидетелем того, как два его относительно недавних прогноза сбылись: в 2024 году он правильно предсказал победу Дональда Трампа на выборах того года.

Затем он предсказал, что если Трамп снова займет пост президента, "будет очень высокая вероятность того, что Соединенные Штаты начнут войну с Ираном". Оба предсказания, как мы теперь знаем, оказались совершенно верны.

А теперь в новой лекции он сделал еще восемь тревожных прогнозов на фоне нынешнего конфликта в Иране .

1. США будут использовать сухопутные войска в Иране

Профессор Цзян прогнозирует, что США не смогут избежать развертывания сухопутных войск для поддержания контроля над Ираном, обширной гористой территорией, в четыре раза превышающей по площади соседний Ирак. Images)

Профессор Цзян утверждает, что это приведет к внутренним волнениям, подобным тем, которые происходили в США во время войны во Вьетнаме в 1960-х годах. Тогда тысячи молодых американцев отказались от призыва на войну, которую они считали несправедливой.

"Многие молодые люди откажутся воевать в этой войне. И это вызовет протесты. Тогда у Америки не останется иного выбора, кроме как развернуть Национальную гвардию. И это создаст предпосылки для множества гражданских конфликтов в Америке", — предсказывает профессор Цзян.

Однако, как он предупреждает, последствия так называемой «экскурсии» президента Трампа на Ближний Восток выйдут далеко за его пределы.

2. Разрушение Совета сотрудничества стран Персидского залива

Профессор Цзян утверждает, что Совет сотрудничества стран Персидского залива – экономический и военный альянс, объединяющий Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в коалицию, в значительной степени дружественную США, – будет уничтожен.

"В этой войне происходит разрушение экономик стран Персидского залива, и это часть плана", — говорит он.

Неподтвержденные сообщения из американских вооруженных сил указывают на то, что американские военнослужащие, участвующие в конфликте с Ираном, были проинформированы своими командирами о том, что президент Трамп был "помазан Иисусом" для ведения священной войны против Ирана, причем некоторые даже утверждают, что это может спровоцировать Армагеддон и возвестить о возвращении Христа.

Профессор Цзян утверждает, что эта одержимость концом света, известная как эсхатология, широко распространена среди евангельских христиан, которые заняли видное место в нынешней администрации США.

3. Турция и Саудовская Аравия вступят в войну

Цзян предполагает, что это развитие событий подготавливает почву для следующего этапа конфликта. Он пояснил: "Третье, чего мы можем ожидать, это вступление Турции и Саудовской Аравии в войну… потому что вы хотите использовать эту войну, чтобы ослабить оппозицию этим эсхатологическим идеям".

Участие в войне против Ирана нанесет серьезный ущерб Турции, а также странам Персидского залива.

В сочетании с участием Турции в иранском конфликте это предвещает катастрофу для бывших союзников Америки. "Мы можем ожидать разрушения Европы — по сути, конца НАТО", — предупреждает Цзян.

4. Мечеть Аль-Акса будет разрушена

Одна из самых священных мест ислама, мечеть Аль-Акса, расположена в самом центре Иерусалима. Профессор Цзян подчеркнул, что это важное место долгое время было предметом споров между израильтянами и палестинцами.

В апреле 2024 года, во время серии иранских ударов по Израилю , тогдашний верховный лидер Ирана Али Хаменеи написал в Твиттере на иврите: "Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) окажется в руках мусульман". В условиях возобновления напряженности между Израилем и Ираном профессор Цзян считает, что мечеть, скорее всего, получит значительные повреждения или разрушена полностью.

5. Возвышение Персии

Профессор также предполагает, что по мере того, как Иран продолжает бороться с непреодолимыми трудностями, его лидеры вновь вернутся к своему древнему названию — Персия.

Это еще раз подтверждает эсхатологическую интерпретацию ситуации – что нынешний конфликт служит предвестником более масштабной войны, кульминацией которой станет объединение персидских и российских сил для противостояния объединенным израильским силам в Армагеддоне – ныне известном как Тель-Мегиддо – на севере Израиля.

6. Восхождение Израиля

Цзян считает, что по мере того, как американская экономика будет вытеснена израильской, некоторые транснациональные корпорации будут все больше тяготеть к Израилю: "Вспомните такие компании, как Nvidia, Oracle, Microsoft, Google. Вероятно, они переедут в Израиль, потому что именно там будет сосредоточена власть".

7. Победа России в Украине

В условиях, когда Америка втянута в иранскую войну, а НАТО фатально подорвано внутренними спорами по поводу Ормузского пролива, Цзян предполагает, что Путин воспользуется нарастающим беспорядком, чтобы в конечном итоге одержать победу над Украиной.

8. Разрушение Европы

По словам Цзяна, конечным результатом всех этих событий является ситуация, когда Европе угрожает Россия с одной стороны и Иран, контролирующий теперь всю Турцию или ее часть, с другой.

Против этих двух грозных противников, обладающих передовыми возможностями в области беспилотных летательных аппаратов и кибервойны, Европа вряд ли сможет выстоять.

Он добавляет, что вполне возможно, что Дональд Трамп просто признает свою ошибку и выведет свои войска из региона, стремясь заверить свою базу сторонников MAGA в том, что военная операция достигла своих целей. Однако, по словам Цзяна, даже этот, казалось бы, разумный шаг имеет скрытый недостаток. Он пояснил: "В результате Иран говорит странам Персидского залива: "Эй, вы напали на нас. Вы разрушили нашу инфраструктуру. Вы разрушили нашу экономику. Вы должны выплатить компенсацию".

Учитывая фактический контроль Ирана над Ормузским проливом — единственным каналом для около 20% мировых поставок сырой нефти — он может потребовать от своих соседей эту компенсацию.

Это нанесет значительный удар по экономике США.

В результате, как предполагает Цзян, Иран переживает возрождение и использует свое новообретенное богатство для индустриализации и восстановления в беспрецедентных масштабах, становясь доминирующей сверхдержавой на Ближнем Востоке "через пять-десять лет".

По словам Цзяна, логичным шагом для израильских лидеров в этот момент было бы заключение мирного соглашения с иранцами. Между тем, экономика США могла бы сильно пострадать. Он добавил: "Потому что вся экономика США основана на фондовом рынке, на финансах, на искусственном интеллекте, на инвестициях из стран Персидского залива".

Это может поставить Трампа перед невозможным выбором: либо развернуть сухопутные войска, вторгнуться в Иран и столкнуться с затяжной и кровопролитной войной, которая неизбежно обернется политической катастрофой внутри страны, либо вывести войска из региона и пережить почти неминуемый экономический коллапс.

Если прогнозы Цзяна сбудутся, вторая половина 2020-х годов может оказаться крайне опасным периодом для всего мира.

