"Знищення Європи" і перемога РФ в Україні: "Китайський Нострадамус" зробив вісім страшних передбачень

Прогноз китайського вченого Цзян Сюеціня на наступні два-чотири роки віщує драматичну трансформацію світового порядку, що передбачатиме "руйнування Європи", а також наземну операцію США в Ірані, якої Дональд Трамп всіляко намагається уникнути.

Вчений Цзян Сюецінь з Пекіна, відомий як "китайський Нострадамус" за свої разюче точні передбачення, представив лякаючу хронологію подій, що включає кінець Європи. Раніше він передбачив повернення Трампа в Білий дім, пише Express.

Професор Цзян використовує поєднання ретельного історичного аналізу та теорії ігор для прогнозування результатів поточних світових подій з надзвичайною точністю. Він уже став свідком того, як два його відносно нещодавні прогнози збулися: у 2024 році він правильно передбачив перемогу Дональда Трампа на виборах того року.

Потім він передбачив, що якщо Трамп знову обійме посаду президента, "буде дуже висока ймовірність того, що Сполучені Штати почнуть війну з Іраном". Обидва передбачення, як ми тепер знаємо, виявилися абсолютно правильними.

Відео дня

А тепер у новій лекції він зробив ще вісім тривожних прогнозів на тлі нинішнього конфлікту в Ірані .

1. США використовуватимуть сухопутні війська в Ірані

Професор Цзян прогнозує, що США не зможуть уникнути розгортання сухопутних військ для підтримання контролю над Іраном, великою гористою територією, що в чотири рази перевищує за площею сусідній Ірак. Images)

Професор Цзян стверджує, що це призведе до внутрішніх хвилювань, подібних до тих, що відбувалися в США під час війни у В'єтнамі в 1960-х роках. Тоді тисячі молодих американців відмовилися від призову на війну, яку вони вважали несправедливою.

У США нібито почнеться громадянська війна Фото: Соцсети

"Багато молодих людей відмовляться воювати в цій війні. І це викличе протести. Тоді в Америки не залишиться іншого вибору, крім як розгорнути Національну гвардію. І це створить передумови для безлічі громадянських конфліктів в Америці", — пророкує професор Цзян.

Однак, як він попереджає, наслідки так званої "екскурсії" президента Трампа на Близький Схід вийдуть далеко за його межі.

2. Руйнування Ради співробітництва країн Перської затоки

Професор Цзян стверджує, що Раду співробітництва країн Перської затоки — економічний і військовий альянс, що об'єднує Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати в коаліцію, значною мірою дружню США, — буде знищено.

"У цій війні відбувається руйнування економік країн Перської затоки, і це частина плану", — каже він.

Непідтверджені повідомлення з американських збройних сил вказують на те, що американських військовослужбовців, які беруть участь у конфлікті з Іраном, поінформували їхні командири про те, що президент Трамп був "помазаний Ісусом" для ведення священної війни проти Ірану, причому деякі навіть стверджують, що це може спровокувати Армагеддон і сповістити про повернення Христа.

Професор Цзян стверджує, що ця одержимість кінцем світу, відома як есхатологія, широко поширена серед євангельських християн, які посіли чільне місце в нинішній адміністрації США.

3. Туреччина і Саудівська Аравія вступлять у війну

Цзян припускає, що цей розвиток подій готує ґрунт для наступного етапу конфлікту. Він пояснив: "Третє, чого ми можемо очікувати, це вступ Туреччини і Саудівської Аравії у війну... тому що ви хочете використати цю війну, щоб послабити опозицію цим есхатологічним ідеям".

Участь у війні проти Ірану завдасть серйозної шкоди Туреччині, а також країнам Перської затоки.

У поєднанні з участю Туреччини в іранському конфлікті це віщує катастрофу для колишніх союзників Америки. "Ми можемо очікувати руйнування Європи — по суті, кінця НАТО", — попереджає Цзян.

4. Мечеть Аль-Акса буде зруйнована

Одне з найсвященніших місць ісламу, мечеть Аль-Акса, розташована в самому центрі Єрусалима. Професор Цзян наголосив, що це важливе місце довгий час було предметом суперечок між ізраїльтянами та палестинцями.

Мечеть Аль-Акса нібито буде зруйнована Фото: pexels.com

У квітні 2024 року, під час серії іранських ударів по Ізраїлю, тодішній верховний лідер Ірану Алі Хаменеї написав у Твіттері на івриті: "Аль-Кудс (арабська назва Єрусалиму) опиниться в руках мусульман". В умовах відновлення напруженості між Ізраїлем та Іраном професор Цзян вважає, що мечеть, найімовірніше, зазнає значних пошкоджень або буде зруйнована повністю.

5. Піднесення Персії

Професор також припускає, що в міру того, як Іран продовжує боротися з непереборними труднощами, його лідери знову повернуться до своєї давньої назви — Персія.

Це ще раз підтверджує есхатологічну інтерпретацію ситуації — що нинішній конфлікт слугує провісником масштабнішої війни, кульмінацією якої стане об'єднання перських і російських сил для протистояння об'єднаним ізраїльським силам в Армагедоні — нині відомому як Тель-Мегіддо — на півночі Ізраїлю.

6. Сходження Ізраїлю

Цзян вважає, що в міру того, як американську економіку витіснятиме ізраїльська, деякі транснаціональні корпорації дедалі більше тяжітимуть до Ізраїлю: "Згадайте такі компанії, як Nvidia, Oracle, Microsoft, Google. Ймовірно, вони переїдуть до Ізраїлю, тому що саме там буде зосереджена влада".

7. Перемога Росії в Україні

В умовах, коли Америка втягнута в іранську війну, а НАТО фатально підірване внутрішніми суперечками з приводу Ормузької протоки, Цзян припускає, що Путін скористається зростаючим заворушенням, щоб у кінцевому підсумку здобути перемогу над Україною.

8. Руйнування Європи

За словами Цзяна, кінцевим результатом усіх цих подій є ситуація, коли Європі загрожує Росія з одного боку та Іран, який контролює тепер усю Туреччину або її частину, з іншого.

Проти цих двох грізних супротивників, що володіють передовими можливостями в галузі безпілотних літальних апаратів і кібервійни, Європа навряд чи зможе вистояти.

Провісник вважає, що Європа не встоїть у війні Фото: nato.int

Він додає, що цілком можливо, що Дональд Трамп просто визнає свою помилку і виведе свої війська з регіону, прагнучи запевнити свою базу прихильників MAGA в тому, що військова операція досягла своїх цілей. Однак, за словами Цзяна, навіть цей, здавалося б, розумний крок має прихований недолік. Він пояснив: "У результаті Іран каже країнам Перської затоки: "Гей, ви напали на нас. Ви зруйнували нашу інфраструктуру. Ви зруйнували нашу економіку. Ви повинні виплатити компенсацію".

З огляду на фактичний контроль Ірану над Ормузькою протокою — єдиним каналом для близько 20% світових постачань сирої нафти — він може зажадати від своїх сусідів цю компенсацію.

Це завдасть значного удару по економіці США.

У результаті, як припускає Цзян, Іран переживає відродження і використовує своє новопридбане багатство для індустріалізації та відновлення в безпрецедентних масштабах, стаючи домінуючою наддержавою на Близькому Сході "через п'ять-десять років".

За словами Цзяна, логічним кроком для ізраїльських лідерів у цей момент було б укладення мирної угоди з іранцями. Тим часом, економіка США могла б сильно постраждати. Він додав: "Тому що вся економіка США заснована на фондовому ринку, на фінансах, на штучному інтелекті, на інвестиціях із країн Перської затоки".

Це може поставити Трампа перед неможливим вибором: або розгорнути сухопутні війська, вторгнутися до Ірану і зіткнутися із затяжною і кровопролитною війною, яка неминуче обернеться політичною катастрофою всередині країни, або вивести війська з регіону і пережити майже неминучий економічний колапс.

Якщо прогнози Цзяна справдяться, друга половина 2020-х років може виявитися вкрай небезпечним періодом для всього світу.

Нагадаємо, раніше в соцмережах з'явилася нова теорія змови, нібито пандемію хантавірусу передбачили в "Сімпсонах" і "Секретних матеріалах".

Також бразилець Атос Сантос, якого теж прозвали "Нострадамусом", зробив низку пророцтв на 2026 рік.