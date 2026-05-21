Украинцы продают свои удаленные зубы на OLX: сколько они стоят (фото)
На украинских маркетплейсах есть много объявлений по продаже удаленных зубов мудрости. Но для других людей это становится неожиданностью.
На самом деле этот товар действительно является востребованным на рынке на рынке. В среднем цена за один удаленный зуб мудрости колеблется в районе 200-800 гривен. На такие объявления обратила внимание пользовательница в социальной сети Threads.
Девушка, которая написала об этом, была просто шокирована от такого "открытия".
"Мое лицо, когда сегодня я впервые узнала, что на OLX продаются зубы мудрости. OLX — продается все", — удивляется девушка.
Но оказалось, что девушка не одна такая, в комментариях под постом многие пользователи признались, что это для также стало настоящим открытием.
Но если зайти на официальные сайты маркетплейсов, то можно заметить, что этот необычный товар активно продается и пользуется спросом.
Хотя продажа удаленных зубов мудрости является немного необычным, но, как оказалось, это довольно распространенная практика. Ведь их использовать в учебных, исследовательских и коммерческих целях. Их покупают стоматологи и студенты медицинских вузов, чтобы практиковаться в работе.
