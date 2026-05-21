Українці продають свої видалені зуби на OLX: скільки вони коштують (фото)
На українських маркетплейсах є багато оголошень з продажу видалених зубів мудрості. Але для інших людей це стає несподіванкою.
Насправді цей товар справді є затребуваним на ринку на ринку. В середньому ціна за один видалений зуб мудрості коливається в районі 200-800 гривень. На такі оголошення звернула увагу користувачка в соціальній мережі Threads.
Дівчина, яка написала про це, була просто шокована від такого "відкриття".
"Моє обличчя, коли сьогодні я вперше дізналася, що на OLX продаються зуби мудрості. OLX — продається все", — дивується дівчина.
Але виявилося, що дівчина не одна така, у коментарях під постом багато користувачів зізналося, що це для також стало справжнім відкриттям.
Але якщо зайти на офіційні сайти маркетплейсів, то можна помітити, що цей незвичний товар активно продається та має попит.
Хоча продаж видалених зубів мудрості є трохи незвичним, але, як виявилося, це досить поширена практика. Адже їх використовувати у навчальних, дослідницьких та комерційних цілях. Їх купують стоматологи та студенти медичних вузів, щоб практикуватися в роботі.
