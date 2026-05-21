Українці продають свої видалені зуби на OLX: скільки вони коштують (фото)

На українських маркетплейсах є багато оголошень з продажу видалених зубів мудрості. Але для інших людей це стає несподіванкою.

Насправді цей товар справді є затребуваним на ринку на ринку. В середньому ціна за один видалений зуб мудрості коливається в районі 200-800 гривень. На такі оголошення звернула увагу користувачка в соціальній мережі Threads.

Дівчина, яка написала про це, була просто шокована від такого "відкриття".

В Україні продаються зуби мудрості Фото: Скриншот

"Моє обличчя, коли сьогодні я вперше дізналася, що на OLX продаються зуби мудрості. OLX — продається все", — дивується дівчина.

Але виявилося, що дівчина не одна така, у коментарях під постом багато користувачів зізналося, що це для також стало справжнім відкриттям.

Видалені зуби мудростій продають в Україні Фото: Скріншот

Але якщо зайти на офіційні сайти маркетплейсів, то можна помітити, що цей незвичний товар активно продається та має попит.

Видалені зуби мудрості продають в Україні Фото: скріншот

Хоча продаж видалених зубів мудрості є трохи незвичним, але, як виявилося, це досить поширена практика. Адже їх використовувати у навчальних, дослідницьких та комерційних цілях. Їх купують стоматологи та студенти медичних вузів, щоб практикуватися в роботі.

