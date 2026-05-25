90 минут пыток: в США отменили казнь, потому что медики не нашли вену заключенного

В США за считанные минуты до смертной казни перенесли исполнение приговора осужденного 57-летнего Тони Каррутерса.

Медицинский персонал более полутора часов безуспешно пытался ввести иглу для смертельной инъекции. После этого осужденному отсрочили исполнение смертельного приговора, пишет CNN.

Полтора часа тщетных попыток на кушетке

Осужденный за тройное убийство Тони Каррутерс уже находился в комнате казней в ожидании смертельного укола. Однако исполнители столкнулись с технической проблемой: они смогли быстро подготовить первую (основную) систему, но протокол штата строго требует введения второй, резервной линии инъекции, на случай сбоя.

Адвокат осужденного Мария Де Либерато рассказала, что медики безрезультатно кололи руки и ноги ее клиента, а также пытались найти вену на шее. По словам свидетелей, Каррутерс более 90 минут стонал от боли и истекал кровью из-за многочисленных попыток проколоть кожу. После того, как врачам не удалось установить даже центральный катетер, процедуру решили остановить.

Реагируя на инцидент, губернатор Теннесси Билл Ли объявил о временной отсрочке исполнения приговора. Теперь осужденного не смогут попытаться казнить по меньшей мере в течение года.

Каррутерса осудили за убийство трех человек в Мемфисе

57-летнего мужчину приговорили к смертной казни после того, как его признали виновным в похищении и убийстве трех человек в 1994 году. Он был вынужден представлять себя самостоятельно на суде после того, как неоднократно жаловался на назначенных судом адвокатов и угрожал нанести вред нескольким из них.

Не было никаких физических доказательств, связывающих Каррутерса с убийствами, и он был осужден, в основном, на основе показаний людей, которые утверждали, что слышали, как он признался в преступлениях или обсуждал их.

Общая ситуация с казнями в Соединенных Штатах

Этот случай стал продолжением кризиса системы смертной казни в стране. Последние данные свидетельствуют о нестабильной динамике исполнения таких приговоров в разных штатах: общее количество казней в США почти удвоилось — от 25 случаев в 2024 году до 47 — в 2025-м.

Главным двигателем этого роста стала вспышка во Флориде, где количество казненных подскочило от одного заключенного до 19 за год. В 2026 году в четырех штатах страны уже казнили 13 человек.

Проблемы с инъекциями в Теннесси

Для самого штата Теннесси этот скандал не является первым. Местные власти лишь недавно возобновили исполнение смертных приговоров после трехлетней паузы. Предыдущий перерыв объявляли из-за того, что штат ненадлежащим образом проверял чистоту и эффективность препаратов для инъекций. Независимый аудит ранее обнаружил, что вещества для семи заключенных, казненных с 2018 года, вообще не тестировались должным образом, а ответственные чиновники солгали об этом в суде под присягой.

