90 хвилин тортур: у США скасували страту, бо медики не знайшли вену в'язня

У США за лічені хвилини до смертої кари перенесли виконання вироку засудженого 57-річного Тоні Каррутерса.

Медичний персонал понад півтори години без успіху намагався ввести голку для смертельної ін’єкції. Після цього засудженому відтермінували виконання смертельного вироку, пише CNN.

Півтори години марних спроб на кушетці

Засуджений за потрійне вбивство Тоні Каррутерс уже перебував у кімнаті страт в очікуванні смертельного уколу. Проте виконавці зіткнулися з технічною проблемою: вони змогли швидко підготувати першу (основну) систему, але протокол штату суворо вимагає введення другої, резервної лінії ін’єкції, на випадок збою.

Адвокатка засудженого Марія Де Ліберато розповіла, що медики безрезультатно кололи руки та ноги її клієнта, а також намагалися знайти вену на шиї. За словами свідків, Каррутерс понад 90 хвилин стогнав від болю та стікав кров'ю через численні спроби проколоти шкіру. Після того, як лікарям не вдалося встановити навіть центральний катетер, процедуру вирішили зупинити.

Реагуючи на інцидент, губернатор Теннессі Білл Лі оголосив про тимчасове відтермінування виконання вироку. Тепер засудженого не зможуть спробувати стратити щонайменше протягом року.

Каррутерса засудили за вбивство трьох осіб у Мемфісі

57-річного чоловіка засудили до смертної кари після того, як його визнали винним у викраденні та вбивстві трьох людей у 1994 році. Він був змушений представляти себе самостійно на суді після того, як неодноразово скаржився на призначених судом адвокатів та погрожував завдати шкоди кільком із них.

Не було жодних фізичних доказів, що пов'язують Каррутерса з убивствами, і його було засуджено переважно на основі свідчень людей, які стверджували, що чули, як він зізнався у злочинах або обговорював їх.

Загальна ситуація зі стратами в Сполучених Штатах

Цей випадок став продовженням кризи системи смертної кари в країні. Останні дані свідчать про нестабільну динаміку виконання таких вироків у різних штатах: загальна кількість страт у США майже подвоїлася — від 25 випадків у 2024 році до 47 — у 2025-му.

Головним рушієм цього зростання став спалах у Флориді, де кількість страчених підскочила від одного ув’язненого до 19 за рік. У 2026 році в чотирьох штатах країни вже стратили 13 людей.

Проблеми з ін'єкціями у Теннессі

Для самого штату Теннессі цей скандал не є першим. Місцева влада лише нещодавно відновила виконання смертних вироків після трирічної паузи. Попередню перерву оголошували через те, що штат неналежним чином перевіряв чистоту та ефективність препаратів для ін’єкцій. Незалежний аудит раніше виявив, що речовини для семи ув’язнених, страчених від 2018 року, взагалі не тестувалися належним чином, а відповідальні чиновники збрехали про це в суді під присягою.

