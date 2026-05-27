Парень три дня выживал на необитаемом острове: современный Робинзон рассказал, что было тяжелей всего

Пол Боунесс из Великобритании оказался на необитаемом острове по своей воле, ради благотворительности. Но оказался совершенно не готов к том, что еду приходилось добывать своими руками.

Житель Мерсисайда, который три дня выживал в одиночестве на изолированном необитаемом острове в Тихом океане, сказал, что этот опыт заставил его осознать, "как же нам повезло". 45-летний Пол Боунесс променял свой домашний комфорт на крошечный остров в 111 км от побережья Панамы. В результате он днями сидел без еды, страдал от жажды, а прилив смыл все его пожитки, пишет Mirror.

Пол переосмыслил свою жизнь, выживая на необитаемом острове

Пол собрал 2368 фунтов стерлингов для благотворительной организации SOS Children's Villages, которая работает по всему миру, поддерживая детей и молодых людей, оказавшихся без опеки.

Он спланировал поездку через компанию Desert Island Survival, на которую наткнулся в социальных сетях, когда реклама "появилась в очень подходящий для меня момент — я был очень напряжен из-за работы, жизнь стала немного сложной, и я помню, как подумал: мне просто нужно новое приключение".

Відео дня

Пол встретил группу таких же искателей приключений на острове, где в течение пяти дней проходил обучение по основным навыкам. Его учили строить убежища, ловить рыбу, собирать кокосы и другим интересным "мелочам": как сплести матрас из пальмовых листьев, сделать сомбреро для защиты от солнца и даже как изготовить веревки.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Также британец узнал, что тропические острова очень опасны: в море водятся акулы и ядовитые скаты, на острове есть ядовитые змеи и ядовитые пауки, а по всему острову растет "смертельно опасная яблоня".

Затем Пола перевезли в отдаленную часть острова, которая полностью "изолировалась" во время прилива.

Он решил "сделать все как положено" — не взял с собой дополнительную воду, спальный мешок или другие удобства, только самое необходимое, такое как нож и аптечка.

"И все. Ты сам по себе, тебе нужно построить убежище, найти воду, развести огонь, добыть еду и делать все это в течение трех дней", — сказал он.

По словам Пола, это оказалось куда сложнее, чем он себе представалял: "Когда что-то идет не так, понимаешь: "Я один. Мне не с кем поговорить".

"Мы многое принимаем как должное – если проголодаемся, мы просто пойдем к холодильнику и возьмем еды. На том острове, когда я проголодался, я вставал рано, начинал рыбачить в 9 утра, ловил рыбу, потрошил ее, чистил от чешуи, разделывал, разводил костер… На это уходило около пяти часов, только ради одной рыбы", – рассказал Пол.

По его словам, он понял, жизнь нелегка для многих людей, и "мы многое принимаем как должное – я определенно понял это на острове".

Домом Пола стал один из крошечных Жемчужных островов Панамы, размером три километра на один километр.

Первым делом по прибытии Полу пришлось построить убежище, используя широкую ветку в качестве опорной балки и морской гибискус для его закрепления, а затем срубить пальмовые листья и использовать их для защиты от солнца. Единственной доступной питьевой водой была кокосовая вода, поэтому Полу нужно было собрать несколько кокосов, чтобы попить, прежде чем отправиться к океану, чтобы попытаться поймать еду.

Огонь "Робинзон" добвал примитивным способом

"Мы сами выточили себе маленькие удочки, поэтому я взял свою", — сказал он, добавив, что ему удалось поймать только одну рыбу, и к ужину он остался голодным. В отчаянии Пол приготовил морских блюдечек, которых он собрал для наживки, и "на ужин у него было всего пять морских блюдечек".

У него было копье для подводной охоты, но какой-то момент он попал в "небольшую беду" и понял: "Никто не знает, где ты находишься. Никто тебя не видит. Тебя может унести течением в любой момент. Ты один на один со своей проблемой. Если не можешь поймать рыбу, не рискуй жизнью".

Однако второй день на острове принес множество трудностей. Пол отправился на поиски кокосов и инструментов – "вы не поверите, сколько мусора выбрасывает на берег, но для выживания это хорошо, потому что вы находите то, что вам нужно" – объяснил он, – но, вернувшись в свой лагерь, "Робинзон" обнаружил, что случилась катастрофа.

Он сказал: "Прилив поднялся и дошел до того места, где находилась моя песчаная отмель, и смыл мой большой опорный столб. Весь мой дом рухнул".

Ситуация усугубилась тем, что Пол на второй день ничего не поймал и лег спать голодным. Это был момент, когда он задумался о привилегиях, которые есть в цивилизованном мире, где дома не смывает волной, а питьевая вода есть в кране.

Но к третьему дню Пол освоился на острове: он восстановил свое убежище, приготовил себе "кокосовый попкорн", обжарив кокос на костре, и поймал две рыбы на вкусный ужин.

Но уже на четвертый день его забрали с острова.

Больше всего Пол радовался пиву

"У них там был холодильник, холодное пиво и все такое — лучшее пиво, которое я когда-либо пробовал в своей жизни", — пошутил Пол.

Напомним, в 2023 году четверо детей оказались в джунглях после авиакатастрофы и выживали две недели без всякой помощи. 13-летняя девочка спасла троих детей, включая 11-месячного младенца.

Также мы рассказывали о самом маленьком обитаемом острове в мире. На нем даже хватило места для крохотного домика.