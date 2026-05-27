Хлопець три дні виживав на безлюдному острові: сучасний Робінзон розповів, що було найважче

Пол Боунесс із Великої Британії опинився на безлюдному острові з власної волі, заради благодійності. Але виявився абсолютно не готовим до того, що їжу доводилося добувати своїми руками.

Мешканець Мерсісайда, який три дні виживав на самоті на ізольованому безлюдному острові в Тихому океані, сказав, що цей досвід змусив його усвідомити, "як же нам пощастило". 45-річний Пол Боунесс проміняв свій домашній комфорт на крихітний острів за 111 км від узбережжя Панами. У результаті він днями сидів без їжі, страждав від спраги, а приплив змив усі його пожитки, пише Mirror.

Пол переосмислив своє життя, виживаючи на безлюдному острові

Пол зібрав 2368 фунтів стерлінгів для благодійної організації SOS Children's Villages, яка працює в усьому світі, підтримуючи дітей і молодих людей, які опинилися без опіки.

Він спланував поїздку через компанію Desert Island Survival, на яку натрапив у соціальних мережах, коли реклама "з'явилася в дуже вдалий для мене момент — я був дуже напружений через роботу, життя стало трохи складним, і я пам'ятаю, як подумав: мені просто потрібна нова пригода".

Відео дня

Пол зустрів групу таких самих шукачів пригод на острові, де протягом п'яти днів проходив навчання з основних навичок. Його навчали будувати сховища, ловити рибу, збирати кокоси та інших цікавих "дрібниць": як сплести матрац із пальмового листя, зробити сомбреро для захисту від сонця і навіть як виготовити мотузки.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Також британець дізнався, що тропічні острови дуже небезпечні: у морі водяться акули та отруйні скати, на острові є отруйні змії та отруйні павуки, а по всьому острову росте "смертельно небезпечна яблуня".

Потім Пола перевезли у віддалену частину острова, яка повністю "ізолювалася" під час припливу.

Він вирішив "зробити все як годиться" — не взяв із собою додаткової води, спального мішка або інших зручностей, тільки найнеобхідніше, таке як ніж і аптечка.

"І все. Ти сам по собі, тобі потрібно побудувати притулок, знайти воду, розвести вогонь, добути їжу і робити все це протягом трьох днів", — сказав він.

За словами Пола, це виявилося набагато складнішим, ніж він собі уявляв: "Коли щось іде не так, розумієш: "Я один. Мені нема з ким поговорити".

"Ми багато чого приймаємо як належне — якщо зголодніємо, ми просто підемо до холодильника і візьмемо їжі. На тому острові, коли я зголоднів, я вставав рано, починав рибалити о 9-й ранку, ловив рибу, патрав її, чистив від луски, обробляв, розводив багаття... На це витрачалося близько п'яти годин, тільки заради однієї риби", — розповів Пол.

За його словами, він зрозумів, життя нелегке для багатьох людей, і "ми багато чого приймаємо як належне — я виразно зрозумів це на острові".

Будинком Пола став один із крихітних Перлинних островів Панами, розміром три кілометри на один кілометр.

Насамперед після прибуття Полу довелося побудувати притулок, використовуючи широку гілку як опорну балку і морський гібіскус для його закріплення, а потім зрубати пальмове листя і використовувати його для захисту від сонця. Єдиною доступною питною водою була кокосова вода, тому Полу потрібно було зібрати кілька кокосів, щоб попити, перш ніж вирушити до океану, щоб спробувати зловити їжу.

Вогонь "Робінзон" добвав примітивним способом

"Ми самі виточили собі маленькі вудки, тому я взяв свою", — сказав він, додавши, що йому вдалося спіймати тільки одну рибу, і до вечері він залишився голодним. У розпачі Пол приготував морських блюдечок, яких він зібрав для наживки, і "на вечерю в нього було всього п'ять морських блюдечок".

У нього був спис для підводного полювання, але якоїсь миті він потрапив у "невеличку халепу" і зрозумів: "Ніхто не знає, де ти перебуваєш. Ніхто тебе не бачить. Тебе може забрати течією в будь-який момент. Ти сам на сам зі своєю проблемою. Якщо не можеш зловити рибу, не ризикуй життям".

Однак другий день на острові приніс безліч труднощів. Пол вирушив на пошуки кокосів та інструментів — "ви не повірите, скільки сміття викидає на берег, але для виживання це добре, тому що ви знаходите те, що вам потрібно", — пояснив він, — але, повернувшись до свого табору, "Робінзон" виявив, що сталася катастрофа.

Він сказав: "Приплив піднявся і дійшов до того місця, де була моя піщана мілина, і змив мій великий опорний стовп. Весь мій будинок завалився".

Ситуація ускладнилася тим, що Пол на другий день нічого не зловив і ліг спати голодним. Це був момент, коли він задумався про привілеї, які є в цивілізованому світі, де будинки не змиває хвилею, а питна вода є в крані.

Але до третього дня Пол освоївся на острові: він відновив свій притулок, приготував собі "кокосовий попкорн", обсмаживши кокос на багатті, і зловив дві риби на смачну вечерю.

Але вже на четвертий день його забрали з острова.

Найбільше Пол радів пиву

"У них там був холодильник, холодне пиво і все таке — найкраще пиво, яке я коли-небудь пробував у своєму житті", — пожартував Пол.

Нагадаємо, 2023 року четверо дітей опинилися в джунглях після авіакатастрофи і виживали два тижні без жодної допомоги. 13-річна дівчинка врятувала трьох дітей, включно з 11-місячним немовлям.

Також ми розповідали про найменший населений острів у світі. На ньому навіть вистачило місця для крихітного будиночка.