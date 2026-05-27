Неделя под землей: поразительная история спасения людей, которые выживали в затопленной пещере

Пять человек были найдены живыми после того, как неделю ждали помощи в затопленной пещере в Лаосе.

Спасательные команды обнаружили пятерых жителей деревни в провинции Хайсомбун, центральный Лаос, которые оказались заблокированы в пещере после внезапного наводнения, но еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает Mirror.

Спасатели смогли добраться до людей только через неделю

По данным спасательных команд Лаоса и Таиланда, участвовавших в операции, люди вошли в пещеру в провинции Сайсомбун 19 мая, но сильные дожди вызвали внезапное наводнение, которое заблокировало выход.

Бункхам Луанглат из лаосской организации "Добровольцы-спасатели для людей", которая тесно сотрудничает с местными властями в спасательной операции, сообщил что они продолжат поиски еще двух пропавших.

Відео дня

На видео, опубликованном тайской спасательной группой, участвовавшей в операции, запечатлен момент, когда водолазы вынырнули из воды и обнаружили заблокированных в ловушке жителей деревни. На кадрах видно, как жители, каждый с налобным фонарем, сидят на камне, окруженном водой.

Операция была невероятно сложной. Спасателям пришлось исследовать вентиляционные шахты над пещерой в надежде выявить возможные точки доступа и найти заблокированных людей. В итоге им на помощь пришли спасатели из соседнего Таиланда и дайверы из нескольких стран, которые принимали участие в сложной спасательной операции 2018 года на севере Таиланда, в ходе которой были спасены 12 школьников и их футбольный тренер, проведшие более двух недель в пещере.

Спасателям пришлось пробираться по узким затопленным туннелям Фото: Соцсети

В ходе поисков водолазы продвинулись примерно на 100 метров в затопленную узкую пещеру и на тот момент заявили, что, по их мнению, заблокированные жители находятся еще на 30 метров дальше. Они занимались откачкой воды из пещеры, чтобы помочь спасательной операции.

Место происшествия находится в труднодоступном, отдаленном районе Лунчэн провинции Сайсомбун, примерно в 120 километрах к северу от столицы Вьентьяна. Спасатели подробно описали в социальных сетях сложный горный рельеф и проливные дожди, которые затрудняли их работу.

Видеоролики, опубликованные в интернете тайскими спасателями, показали, что добраться до входа в пещеру можно только по крутому пешеходному маршруту протяженностью около 4 км. Сам вход был крутым и настолько узким, что протиснуться мог только один человек. Внутри спасателям пришлось пробираться через грязные проходы, затопленные участки и узкие туннели, в которых им приходилось ползти.

Напомним, ранее британец добровольно отправился на необитаемый остров и рассказал, что стало для него самым сложным испытанием.

А в 2023 году четверо детей оказались в джунглях после авиакатастрофы и выживали две недели без всякой помощи.