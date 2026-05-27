Тиждень під землею: разюча історія порятунку людей, які виживали в затопленій печері

П'ятьох людей було знайдено живими після того, як тиждень чекали на допомогу в затопленій печері в Лаосі.

Рятувальні команди виявили п'ятьох жителів села в провінції Хайсомбун, центральний Лаос, які опинилися заблокованими в печері після раптової повені, але ще двоє вважаються зниклими безвісти, повідомляє Mirror.

Рятувальники змогли дістатися до людей тільки через тиждень

За даними рятувальних команд Лаосу і Таїланду, які брали участь в операції, люди увійшли в печеру в провінції Сайсомбун 19 травня, але сильні дощі спричинили раптову повінь, яка заблокувала вихід.

Бункхам Луанглат із лаоської організації "Добровольці-рятувальники для людей", яка тісно співпрацює з місцевою владою в рятувальній операції, повідомив, що вони продовжать пошуки ще двох зниклих.

На відео, опублікованому тайською рятувальною групою, яка брала участь в операції, зображено момент, коли водолази виринули з води і виявили заблокованих у пастці жителів села. На кадрах видно, як жителі, кожен із налобним ліхтарем, сидять на камені, оточеному водою.

Операція була неймовірно складною. Рятувальникам довелося досліджувати вентиляційні шахти над печерою в надії виявити можливі точки доступу і знайти заблокованих людей. Зрештою їм на допомогу прийшли рятувальники із сусіднього Таїланду і дайвери з кількох країн, які брали участь у складній рятувальній операції 2018 року на півночі Таїланду, під час якої було врятовано 12 школярів і їхнього футбольного тренера, які провели понад два тижні в печері.

Рятувальникам довелося пробиратися вузькими затопленими тунелями

Під час пошуків водолази просунулися приблизно на 100 метрів у затоплену вузьку печеру і на той момент заявили, що, на їхню думку, заблоковані жителі перебувають ще на 30 метрів далі. Вони займалися відкачуванням води з печери, щоб допомогти рятувальній операції.

Місце події розташоване у важкодоступному, віддаленому районі Лунчен провінції Сайсомбун, приблизно за 120 кілометрів на північ від столиці В'єнтьяна. Рятувальники детально описали в соціальних мережах складний гірський рельєф і проливні дощі, які ускладнювали їхню роботу.

Відеоролики, опубліковані в інтернеті тайськими рятувальниками, показали, що дістатися до входу в печеру можна тільки крутим пішохідним маршрутом протяжністю близько 4 км. Сам вхід був крутим і настільки вузьким, що протиснутися могла тільки одна людина. Усередині рятувальникам довелося пробиратися через брудні проходи, затоплені ділянки і вузькі тунелі, в яких їм доводилося повзти.

