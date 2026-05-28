Российский миллиардер продает в Лондоне особняк с "пещерой Бэтмена"

Сергей Фроловичев, сколотивший состояние благодаря развитию сервисов знакомств Bumble и Badoo, уехал из России в 2005 году и теперь живет в Италии.

Богатый российский предприниматель в сфере высоких технологий выставил на продажу особняк в стиле Бэтмена с секретной "пещерой Бэтмена" и бассейном, который превращается в танцпол, за 30 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Сергей Фроловичев крайне редко появляется на публике и дает интервью, но известно, что его состояние оценивают в сотни миллионов долларов. Особняк в Хэмпстеде он купил еще в начале 2000-х за 13,35 миллиона фунтов стерлингов. И потратил около 15 миллионов фунтов стерлингов и пять лет на демонтаж и перестройку здания, чтобы создать идеальную "мужскую берлогу".

Он вдохновлялся комиксами DC, в которых супергерой Бэтмен строит Бэтпещеру как подземное логово в пещерах под своим особняком, используя ее в качестве секретной базы для борьбы с преступностью в качестве своего альтер-эго. Фроловичев черпал особое вдохновение в дизайне "Бэтпещеры" из своего любимого фильма, "Темный рыцарь" 2008 года, где Кристиан Бэйл противостоял Джокеру в исполнении Хита Леджера.

В особняке есть секретный вход в стиле супергероев: лестница прячется за раздвижными половицами. Далее гости попадают в коридор, украшенный витринами с артефактами из фильмов.

В другом месте находится бассейн, который можно превратить в танцпол. Главная спальня занимает всю ширину особняка и имеет две собственные частные террасы на крыше, достаточно большие для шезлонгов; в ней также есть две гардеробные комнаты и две ванные комнаты.

На первом и втором этажах расположены еще пять спален, каждая с собственной ванной комнатой, а на цокольном этаже находятся помещения для персонала.

С террасы на нижнем этаже также можно попасть в игровую комнату с коктейль-баром.

Каждая система управляется почти четырьмя десятками панелей управления, расположенных в подземном техническом помещении, по размерам сопоставимом с помещением среднего офисного здания.

Агентство недвижимости Draper London утверждает, что дом спроектирован с учетом будущих потребностей, например, внезапного кризиса: в дизайнерском заднем саду даже есть собственный колодец.

Сергей Фроловичев начинал в России, но в 2005 году переехал в Великобританию, поселившись здесь вместе с миллиардером Андреем Андреевым, своим деловым партнером в материнской компании Bumble, которая тогда называлась MagicLab.

В 2019 году компания была продана американской фирме по управлению активами Blackstone за 3 миллиарда долларов.

Но в Великобританию он больше возвращаться не планирует, как и большинство богатых россиян после начала полномасштабной войны в Украине. Фролович с женой и двумя детьми живет на озере Комо в Италии и в Милане.

Крейг Дрейпер, управляющий директор агентства недвижимости, считает, что особняк Фроловича идеально подойдет какому-нибудь предпринимателю в сфере технологий, разделяющий его любовь к Бэтмену.

