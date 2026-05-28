Російський мільярдер продає в Лондоні особняк із "печерою Бетмена"

Сергій Фроловичев, який сколотив статки завдяки розвитку сервісів знайомств Bumble і Badoo, виїхав із Росії 2005 року і тепер живе в Італії.

Багатий російський підприємець у сфері високих технологій виставив на продаж особняк у стилі Бетмена з секретною "печерою Бетмена" і басейном, який перетворюється на танцпол, за 30 мільйонів фунтів стерлінгів, пише Daily Mail.

Оосбняк був побудований у 1934 році Фото: Соцсети

Сергій Фроловичев вкрай рідко з'являється на публіці та дає інтерв'ю, але відомо, що його статки оцінюють у сотні мільйонів доларів. Особняк у Гемпстеді він купив ще на початку 2000-х за 13,35 мільйона фунтів стерлінгів. І витратив близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів і п'ять років на демонтаж і перебудову будівлі, щоб створити ідеальний "чоловічий барліг".

Сергій Фролович виїхав у 2005 році Фото: Соцсети

Він надихався коміксами DC, в яких супергерой Бетмен будує "Бетпещеру" як підземне лігво в печерах під своїм особняком, використовуючи її як секретну базу для боротьби зі злочинністю в якості свого альтер-его. Фроловичев черпав особливе натхнення в дизайні "Бетпечери" зі свого улюбленого фільму, "Темний лицар" 2008 року, де Крістіан Бейл протистояв Джокеру у виконанні Гіта Леджера.

Відео дня

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

В особняку є секретний вхід у стилі супергероїв: сходи ховаються за розсувними мостинами. Далі гості потрапляють у коридор, прикрашений вітринами з артефактами з фільмів.

В іншому місці знаходиться басейн, який можна перетворити на танцпол. Головна спальня займає всю ширину особняка і має дві власні приватні тераси на даху, досить великі для шезлонгів; у ній також є дві гардеробні кімнати і дві ванні кімнати.

На першому і другому поверхах розташовані ще п'ять спалень, кожна з власною ванною кімнатою, а на цокольному поверсі розташовані приміщення для персоналу.

З тераси на нижньому поверсі також можна потрапити в ігрову кімнату з коктейль-баром.

Кожною системою керують майже чотири десятки панелей управління, розташованих у підземному технічному приміщенні, яке за розмірами можна порівняти з приміщенням середньої офісної будівлі.

Агентство нерухомості Draper London стверджує, що будинок спроєктований з урахуванням майбутніх потреб, наприклад, раптової кризи: у дизайнерському задньому саду навіть є власна криниця.

Сергій Фроловичев починав у Росії, але 2005 року переїхав до Великої Британії, оселившись тут разом із мільярдером Андрієм Андрєєвим, своїм діловим партнером у материнській компанії Bumble, яка тоді називалася MagicLab.

У 2019 році компанію було продано американській фірмі з управління активами Blackstone за 3 мільярди доларів.

Печера Бетмена в центрі Лондона Фото: Соцсети

Але до Великої Британії він більше повертатися не планує, як і більшість багатих росіян після початку повномасштабної війни в Україні. Фролович із дружиною і двома дітьми живе на озері Комо в Італії та в Мілані.

Крейг Дрейпер, керуючий директор агентства нерухомості, вважає, що особняк Фроловича ідеально підійде якомусь підприємцю у сфері технологій, який розділяє його любов до Бетмена.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Лондоні судять російського олігарха-багатоженця. Михайло Крупєєв, чию компанію Gulfsands пов'язують із сім'єю сирійського диктатора-втікача Башара Асада, розлучається з дружиною, і виявилося, що в нього 20 років була друга сім'я в РФ.

А ще один російський мільярдер, 53-річний екс-співвласник "Балтійської паливної компанії" (БТК) Михайло Смирнов розбився на мотоциклі в Ленінградській області.