Череп из глубин: фотограф сделал ужасающее фото в океане

Бену Явару во время погружения удалось запечатлеть невероятный момент, когда скопление сардин превратилось в жутковатую фигуру.

Бен Явар занимался дайвингом у берегов Моалбоала на Филиппинах, когда наткнулся на стаю рыб. Когда он решил сделать фото, то начали "перестраиваться" и одно из фото оказалось довольно пугающим.

Бен Явар сфотографировал череп из рыб

На одном жутковатом снимке сардины на мгновение слились в нечто, напоминающее ухмыляющийся череп: отчетливо видны глазницы и даже ряд зубов.

Бен Явар сделал фото в той части мира, где миллионы сардин собираются в огромные, синхронизированные косяки всего в нескольких метрах от берега.

В отличие от других миграционных маршрутов сардин, эти огромные скопления можно наблюдать каждый день.

И в аккаунте Бена полно фотографий дайверов, которые кажутся крохотными рядом с сотнями рыб, которые образовывают причудливые формы.

Відео дня

Косяки сардин часто обращовывают причудливые формы

Но Бен описал редкий момент, запечатленный им на камеру, как один из тех, когда "океан решает изменить свою форму".

Напомним, за последние 20 лет сервис Google Earth позволил обнаружить множество загадочных объектов, ранее скрытых от глаз человека, и некоторые из них кажутся нереальными.

Ранее Фокус писал о том, что найден новый 11-километровый шрам на теле Земли: его создало то, о чем никто не знал.