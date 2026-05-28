Череп із глибин: фотограф зробив жахливе фото в океані

Бену Явару під час занурення вдалося сфотографувати неймовірний момент, коли скупчення сардин перетворилося на моторошнувату фігуру.

Бен Явар займався дайвінгом біля берегів Моалбоала на Філіппінах, коли натрапив на зграю риб. Коли він вирішив зробити фото, то почали "перебудовуватися" і одне з фото виявилося доволі лякаючим.

Бен Явар сфотографував череп із риб

На одному моторошному знімку сардини на мить злилися в щось, що нагадує череп, що посміхається: чітко видно очні ямки і навіть низку зубів.

Бен Явар зробив фото в тій частині світу, де мільйони сардин збираються у величезні, синхронізовані косяки всього за кілька метрів від берега.

На відміну від інших міграційних маршрутів сардин, ці величезні скупчення можна спостерігати щодня.

І в акаунті Бена повно фотографій дайверів, які здаються крихітними поруч із сотнями риб, що утворюють химерні форми.

Косяки сардин часто набувають химерних форм

Але Бен описав рідкісний момент, зафіксований ним на камеру, як один із тих, коли "океан вирішує змінити свою форму".

