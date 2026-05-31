Блогеру из США запретили пожизненно кататься на аттракционах из-за куриных наггетсов: что произошло

Американскому блогеру Алену Ферреллу на всю жизнь запретили посещать парки аттракционов и развлекательные парки сети Six Flags после того, как он нарушил правила безопасности, установленные компанией, владеющей этими парками.

Парень, который имеет 1,8 млн подписчиков на YouTube и почти 4 млн в TikTok, решил поесть куриных наггетсов непосредственно во время поездки на одном из аттракционов, пишет The Independent.

Инцидент произошел в парке Cedar Point в штате Огайо. Высота аттракциона Millennium Force составляет 94,5 метра — именно на нем блогер достал и начал есть наггетсы McDonald's прямо во время движения.

Представитель парка заявил, что правила безопасности категорически запрещают любые незакрепленные предметы на аттракционах, включая еду, поскольку это может представлять опасность для посетителей. Правила парка предусматривают, что все личные вещи должны быть надежно закреплены или оставлены в шкафчиках перед посадкой на аттракционы.

В Six Flags подчеркнули, что безопасность является приоритетом компании, а нарушения правил не допускаются.

После инцидента Феррелл был внесен в список лиц, которым навсегда запрещено посещать все парки сети.

Сам инфлюенсер обнародовал в Instagram скриншот новости о запрете посещать развлекательные парки Six Flags, но более детальной реакции не предоставил.

