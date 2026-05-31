Блогеру з США заборонили довіку кататись на атракціонах через курячі нагетси: що сталось

Американському блогеру Алену Ферреллу на все життя заборонили відвідувати парки атракціонів та розважальні парки мережі Six Flags після того, як він порушив правила безпеки, всталновлені компанією, що володіє цими парками.

Хлопець, який має 1,8 млн підписників на YouTube і майже 4 млн у TikTok, вирішив поїсти курячих нагетсів безпосередньо під час поїздки на одному з атракціонів, пише The Independent.

Інцидент стався в парку Cedar Point у штаті Огайо. Висота атракціона Millennium Force становить 94,5 метри — саме на ньому блогер дістав і почав їсти нагетси McDonald’s прямо під час руху.

Представник парку заявив, що правила безпеки категорично забороняють будь-які незакріплені предмети на атракціонах, включно з їжею, оскільки це може становити небезпеку для відвідувачів. Правила парку передбачають, що всі особисті речі мають бути надійно закріплені або залишені в шафках перед посадкою на атракціони.

У Six Flags підкреслили, що безпека є пріоритетом компанії, а порушення правил не допускаються.

Після інциденту Феррелла було внесено до списку осіб, яким назавжди заборонено відвідувати всі парки мережі.

Сам інфлюенсер оприлюднив в Instagram скриншот новини про заборону відвідувати розважальні парки Six Flags, але детальнішої реакції не надав.

