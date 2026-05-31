Подросток всего одним словом сорвал рейс в Испанию: самолет вернули из-за неудачной шутки
Самолет Boeing 767 компании United Airlines, летевший из Нью-Йорка в Пальма-де-Майорку, вернулся в США через 1,5 часа после взлета. Причиной стала угроза на борту, которую идентифицировали как "взрывное устройство".
В субботу вечером, 30 мая, рейс UA236 вылетел из международного аэропорта Ньюарк Либерти в Испанию. Однако вскоре обычный трансатлантический рейс превратился для пассажиров на борту в нервное путешествие, пишет профильное издание AirLive.
Бортпроводники с помощью громкоговорителей приказали пассажирам выключить все Bluetooth-соединения на девайсах. Экипаж предупредил, что если беспроводная связь будет работать, самолет будет вынужден развернуться, поскольку указанная директива только что поступила непосредственно из корпоративной штаб-квартиры авиакомпании в Чикаго.
"Они повторили инструкцию несколько раз, в конце концов выдав последнее "одноминутное предупреждение", — рассказал один из пассажиров изданию.
Экипаж, замечает свидетель, информировал, что неизвестный сделал что-то с Bluetooth, и это угрожает безопасности полета.
Несмотря на предупреждение, по меньшей мере два устройства Bluetooth оставались активными и пилоты решили не рисковать продолжать перелет через океан.
Во время полета на высоте 9,7 км над Атлантическим океаном пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и приняли решение вернуться обратно в Нью-Йорк.
Невероятно глупая "шутка"
Паника утихла и переросла в разочарование, как только выяснилась настоящая природа угрозы, информирует издание. Чрезвычайная ситуация в воздухе была невероятно безрассудным розыгрышем.
Оказалось, что один из пассажиров, 16-летний парень, настроил новое название сети своей персональной Bluetooth-колонки, переименовав ее как BOMB, то есть "Бомба". И поскольку сигналы Bluetooth, которые ищут новое подключение, транслируются на все гаджеты поблизости, угрожающее название появлялось как на экранах телефонов пассажиров, так и членов экипажа, мгновенно запуская стандартный протокол безопасности.
Наземное реагирование и проверка безопасности
Самолет приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка, где его встретило большое количество правоохранителей, включая полицию аэропорта и федеральных агентов.
Пассажиров высадили только с паспортами и телефонами, посадили в автобусы и возили по взлетной полосе примерно час, пока сотрудники службы безопасности проверяли салон.
Чтобы убедиться, что угрожающее устройство снова не оказалось на борту, все пассажиры должны были пройти проверку безопасности аэропорта во второй раз, пока самолет и зарегистрированный багаж тщательно проверялись.
Авиакомпания United Airlines пока не комментировала случай. Впрочем, подростку грозит не только возможное уголовное обвинение, но и пожизненный запрет на полеты.
