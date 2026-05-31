Подросток всего одним словом сорвал рейс в Испанию: самолет вернули из-за неудачной шутки

Самолет Boeing 767 компании United Airlines, летевший из Нью-Йорка в Пальма-де-Майорку, вернулся в США через 1,5 часа после взлета. Причиной стала угроза на борту, которую идентифицировали как "взрывное устройство".

В субботу вечером, 30 мая, рейс UA236 вылетел из международного аэропорта Ньюарк Либерти в Испанию. Однако вскоре обычный трансатлантический рейс превратился для пассажиров на борту в нервное путешествие, пишет профильное издание AirLive.

Бортпроводники с помощью громкоговорителей приказали пассажирам выключить все Bluetooth-соединения на девайсах. Экипаж предупредил, что если беспроводная связь будет работать, самолет будет вынужден развернуться, поскольку указанная директива только что поступила непосредственно из корпоративной штаб-квартиры авиакомпании в Чикаго.

"Они повторили инструкцию несколько раз, в конце концов выдав последнее "одноминутное предупреждение", — рассказал один из пассажиров изданию.

Экипаж, замечает свидетель, информировал, что неизвестный сделал что-то с Bluetooth, и это угрожает безопасности полета.

Несмотря на предупреждение, по меньшей мере два устройства Bluetooth оставались активными и пилоты решили не рисковать продолжать перелет через океан.

Самолет развернулся во время полета Фото: из открытых источников

Во время полета на высоте 9,7 км над Атлантическим океаном пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и приняли решение вернуться обратно в Нью-Йорк.

Невероятно глупая "шутка"

Паника утихла и переросла в разочарование, как только выяснилась настоящая природа угрозы, информирует издание. Чрезвычайная ситуация в воздухе была невероятно безрассудным розыгрышем.

Оказалось, что один из пассажиров, 16-летний парень, настроил новое название сети своей персональной Bluetooth-колонки, переименовав ее как BOMB, то есть "Бомба". И поскольку сигналы Bluetooth, которые ищут новое подключение, транслируются на все гаджеты поблизости, угрожающее название появлялось как на экранах телефонов пассажиров, так и членов экипажа, мгновенно запуская стандартный протокол безопасности.

Наземное реагирование и проверка безопасности

Самолет приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка, где его встретило большое количество правоохранителей, включая полицию аэропорта и федеральных агентов.

Самолет в аэропорту Нью-Йорка

Пассажиров высадили только с паспортами и телефонами, посадили в автобусы и возили по взлетной полосе примерно час, пока сотрудники службы безопасности проверяли салон.

Пассажиров возили в автобусах по летовищу во время проверки Фото: соцсети

Чтобы убедиться, что угрожающее устройство снова не оказалось на борту, все пассажиры должны были пройти проверку безопасности аэропорта во второй раз, пока самолет и зарегистрированный багаж тщательно проверялись.

Авиакомпания United Airlines пока не комментировала случай. Впрочем, подростку грозит не только возможное уголовное обвинение, но и пожизненный запрет на полеты.

